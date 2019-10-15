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Си Цзиньпин заявил, что попытки разделить Китай закончатся «раздробленными телами и костями»

Главная » Последние новости » Новости мира » Си Цзиньпин заявил, что попытки разделить Китай закончатся «раздробленными телами и костями»
 
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Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что любые попытки спровоцировать раскол в Китае закончиться «раздробленными телами и костями»

Президент Китая Си Цзиньпин в воскресенье заявил, что любые попытки вбить клин между Китаем и его территориями «кончатся раздробленными телами и костями». Си сделал это заявление во время государственного визита в Непал в воскресенье, информирует enovosty.com/news.

« Те, кто попытается отделить любой регион от Китая, погибнут, и их тела будут раздавлены, а кости растертые в порошок», — сказал он премьер-министру Непала К.П. Шарма Оли, сообщает государственная телекомпания Китая.

Государственные СМИ Китая добавили, что лидер Непала пообещал «решительно поддержать Китай в защите суверенитета и территориальной целостности и твердо придерживаться « политики одного Китая »., согласно которой на карте мира существует только одно китайское государство. В реальность есть т два государства, претендующих на название «Китай», — Китайская Народная Республика (материковая часть Китая) и Китайская Республика (остров Тайвань). Страны, признающие Китайскую Народную Республику, не признают Китайскую Республику и наоборот.

«И любые внешние силы, поддерживающие такие попытки разделить Китай,обречены на провал», — добавил Си.

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Си является первым китайским президентом, посетившим Непал за 22 года. Оли пообещал, что Непал будет противостоять любой «антикитайской деятельности» на своей земле, сообщает CCTV.

Китайские наблюдатели расценивают слова китайского лидера как предупреждение, которое применимо и к Гонконгу после более чем четырех месяцев протестов в городе.

То, что началось с демонстраций против законодательства, которое позволило бы экстрадицию жителей Гонконга в Китай, с тех пор превратилось в ожесточенную борьбу против влияния Китая в регионе.

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Автор: Оксана Ельченко
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