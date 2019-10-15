Reuters: В Шотландии планируют провести референдум о независимости

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Никола Стерджен сообщила, что Шотландия должна провести референдум о независимости в 2020 году

Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен сообщила, что Шотландия должна провести референдум о независимости в 2020 году и вскоре запросит полномочия, необходимые для его проведения на законных основаниях. Об этом сообщает Алистер Смут в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Наша работа — обеспечить независимость. Я призываю, чтобы референдум состоялся в следующем году. И мы будем к нему готовиться», — сказала Стерджен.

«До конца этого года я буду требовать передачи власти», — добавила она.

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Напомним, в мае 2019 года правительство Шотландии подготовило законопроект о проведении второго референдума о независимости. Согласно законопроекту, второй референдум о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства должен пройти до 2021 года. Никола Стерджен сообщила, что вопрос о референдуме будет решаться после завершения процедуры выхода Великобритании из ЕС.