Пентагон обеспокоен новыми ракетами Северной Кореи, — Reuters
Марк Эспер сказал, что программы Северной Кореи по ядерному оружию и баллистическим ракетам остаются серьезной угрозой для безопасности и стабильности региона и мира».
Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что ядерные программы Северной Кореи представляют собой глобальную угрозу. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.
Марк Эспер сделал официальное заявление после того, как Пхеньян продемонстрировал новейшие межконтинентальные баллистические ракеты на военном параде. Он сказал: «Мы согласны с тем, что программы Северной Кореи по ядерному оружию и баллистическим ракетам остаются серьезной угрозой для безопасности и стабильности региона и мира».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, сославшись на отсутствие испытаний межконтинентальных баллистических ракет в Пхеньяне, сказал, что из-за сотрудничества Трампа с Ким Чен Ыном риск ядерной угрозы для Соединенных Штатов со стороны Северной Кореи снизился.
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