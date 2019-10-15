«Наш гнев стал сильнее»: активисты «желтых жилетов» готовятся к масштабной акции протеста

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Активисты «желтых жилетов» утверждают, что их гнев стал сильнее, чем когда-либо прежде, и он только накопился за последний год

Во Франции на выходных вновь прошла акция протеста «желтых жилетов». Несмотря на то, что акция протеста в Париже была немногочисленной, в Тулузе на демонстрацию пришло около 1000 человек, а в Монпелье — 300 человек. Об этом сообщает Ребекка Росман в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Некоторые аналитики настаивают на том, что постоянные акции протестов «желтых жилетов» имеют большое значение и еще слишком рано списывать это движение. Активисты «желтых жилетов» утверждают, что их протест жив и здоров, а сообщения «о смерти» сильно преувеличены.

«Наш гнев стал сильнее, чем когда-либо прежде. Он только накопился за последний год. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы выразить свой гнев», — сказал активист Франсуа Було. Этот «момент», сказал Було, вероятно, наступит 17 ноября, когда «желтые жилеты» официально будут отмечать годовщину движения. Було также отметил, что явка скорее всего будет такой же, как в разгар движения, когда в нем участвовало более 280 000 человек.

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Он признает, что «физическая и моральная усталость» привела к снижению активности в последние месяцы. «Мы устали и боимся насилия со стороны сил безопасности. Шесть человек потеряли руку на этих акциях протеста. Люди боятся, и это очень беспокоит нас», — сказал Було. Согласно существующей информации, протестующие получили сотни серьезных травм, в том числе ранения в голову и потерю глаз или рук. Два человека были убиты, включая пожилую женщину.

Движение выдвигало кандидатов на выборах в Европейский парламент в мае. Несмотря на то, что они набрали менее 0,6% голосов, активисты надеются добиться большего успеха на предстоящих муниципальных выборах в марте.

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