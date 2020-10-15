Бельгия закупает у США бронеавтомобили JLTV

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Бельгия закупает у США 322 бронеавтомобиля JLTV

Представитель Oshkosh Corp сообщил, что оборонное подразделение предприятия получило в Бельгии заказ на производство Joint Light Tactical Vehicle. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно заявлению компании, министерство обороны Бельгии заключило с Oshkosh Defense контракт на поставку 322 бронеавтомобилей Joint Light Tactical Vehicle для Сил обороны Бельгии.

«Для Oshkosh Defense большая честь, что Бельгия решила усилить свои вооруженные силы Oshkosh JLTV», — сказал Джон Брайант. Бельгия присоединилась к США, Великобритании, Литве, Словении и Черногории в выборе этого бронеавтомобиля.

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