Associated Press: ЕС планирует ввести санкции против Турции

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Страны Европейского Союза присоединились к решению Франции и Германии о запрете продажи оружия Анкаре и сообщили о подготовленных санкциях против турецких компаний и частных лиц

Страны Европейского Союза выразили свое возмущение военными действиями Турции в Сирии против курдов и присоединились к решению Франции и Германии о запрете продажи оружия Анкаре. Об этом сообщает Раф Касерт в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Министры иностранных дел ЕС осудили военную агрессию Турции, которая дестабилизирует регион. Они также подготовили ввести санкции против турецких компаний и частных лиц, занимающихся газовым бурением в водах восточного Средиземноморья.

Санкции, по словам кипрских чиновников, будут включать замораживание активов турецких чиновников, запрет на поездки в ЕС и запрет на продажу инструментов, используемых при бурении, и могут быть введены в ближайшем будущем.

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«Все члены ЕС твердо намерены предпринять действия, необходимые для прекращения продажи оружия Турции», — заявил министр иностранных дел Испании Джозеп Боррелл. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что «мы не должны поддаваться шантажу Анкары».