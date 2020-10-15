Александр Палий: «Из-за увеличения количества заболевших COVID-19 будет очень большая нагрузка на медицинскую систему»

Главная » Последние новости » Новости мира » Александр Палий: "Из-за увеличения количества заболевших COVID-19 будет очень большая нагрузка на медицинскую систему" Александр Палий: "Из-за увеличения количества заболевших COVID-19 будет очень большая нагрузка на медицинскую систему"

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что Лондон будет переведен на "высокий" уровень тревоги, а мэр Лондона Садик Хан сообщил, что лондонцев ожидает тяжелая зима

С просьбой прокомментировать ситуацию по карантинным ограничениям и ее влияния на экономику «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что, скорее всего, действительно, будут очень большие проблемы

«Потому что мы видим взрывной рост. А количество заражений в некоторых европейских странах доходит до десятков тысяч в день. Например, в Польше количество инфицированных COVID-19 достигает 8 тыс человек в день

Из-за увеличения количества заболевших будет очень большая нагрузка на медицинскую систему и, соответственно, большая часть бизнеса будет неспособна функционировать. Возможно, это не будет касаться заводов. Но в финансовой сфере и сфере обслуживания будут очень большие проблемы. То есть ожидается временное замедление экономики во всем мире», — сообщает Александр Палий

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