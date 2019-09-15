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Трамп хочет предоставить Ирану кредит в размере 15 миллиардов долларов

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп хочет предоставить Ирану кредит в размере 15 миллиардов долларов
 
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Трамп, похоже, решил подумать над идеей заключения сделки с Ираном

Президент Дональд Трамп, как сообщается, рассматривает план Франции предоставить Ирану кредит в размере 15 миллиардов долларов, если Тегеран выполнит условия иранской ядерной сделки, сообщают американские и иностранные официальные лица., информирует enovosty.com/news.

Первоначально план был опубликован французскими чиновниками, но зависел от одобрения США. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан заявил ранее в этом месяце, что кредитная линия будет обеспечена за счет доходов Ирана от нефти, и что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Риторика Трампа в отношении иранского режима непредсказуема — от введения жестких санкций против Ирана до успешного вывода США из ядерной сделки.

Но недавно Трамп, похоже, решился на рассмотрение идеи заключения сделки с Ираном — аналогичное предложение он ранее сделал северокорейскому режиму.

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«Я верю, что они хотели бы заключить сделку», — сказал Трамп, добавив, что считает, что «Иран обладает огромным потенциалом».

«Они гордятся своим народом», — сказал Трамп. «И мы не хотим смены режима. Мы надеемся, что сможем заключить сделку, и если мы не сможем заключить сделку, это хорошо. Но я думаю, что они должны будут заключить сделку».

Санкции против Ирана в значительной степени нанесли вред экономике и изолировали страну от мировых рынков. Согласно данным SVB Energy International, в марте экспорта нефти из Ирана от 2,3 млн. баррелей нефти в день, сократился до 1,1 млн. баррелей. Иранская валюта —  риал, также серьезно пошатнулась, что вынудило Тегеран провести регуляторные реформы.Поскольку США ввели в этом месяце новые санкции против «широкого круга террористов и их сторонников», включая иранские силы Корпуса стражей исламской революции, режим заявил, что не пойдет на переговоры, если санкции не будут отменены. Президент Ирана Хасан Рухани объявил, что страна готовится возобновить производство высокообогащенного урана, что, по словам критиков, приближает Тегеран к созданию полноценного ядерного оружия

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Автор: Оксана Ельченко
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