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Сюжет фильма «Армагеддон» становится реальностью: к Земле летит опасный астероид

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К Земле летит опасный астероид Диморфос

К Земле летит опасный астероид Диморфос, диаметр которого составляет 160 метров. По оценкам специалистов, он может разрушить целый город, если столкнется с Землей. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) должно запустить в июне 2021 года космический корабль, чтобы проверить, можно ли изменить траекторию движения объектов, которые могут угрожать Земле.

Миссия напоминает фильм «Армагеддон», в котором актер Брюс Уиллис играет члена команды, посланной для уничтожения астероида ради спасения Земли.

Исполнительный директор немецкой группы OHB Марко Фукс сказал, что попытка изменить траектория движения астероида будет похожа на «игру в бильярд» и отметил сложность движения к этому небесному телу. «Вы должны сначала найти его, а затем подойти к нему так, чтобы можно было наблюдать, что произошло в результате удара по ему американского зонда», — сказал директор OHB Марко Фукс.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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