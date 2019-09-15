Один из ближайших союзников США объявил о закупке кораблей у Китая

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Таиланд собирается купить судно-амфибию китайского производства

В 2003 году США назвали Таиланд крупным союзником, не входящим в НАТО, но, как и большинство стран региона, Бангкок имеет тесные связи с Китаем., информирует enovosty.com/news.

Таиланд подписал соглашение с китайским судостроителем, согласно которому военно-морской флот страны Юго-Восточной Азии получит транспортное судно-амфибию из Китая.

На церемонии подписания, состоявшейся в столице Китая Пекине в понедельник, Королевский военно-морской флот Таиланда подписал соглашение о судостроении с государственной корпорацией China Shipbuilding Industry Corporation для транспортного судна-амфибии типа 071E.

Тип 071E является экспортным вариантом Типа 071, или LPD Yuzhao, в настоящее время находящегося на вооружении ВМС Народной Освободительной Армии Китая. У Китая уже есть шесть таких кораблей в эксплуатации, еще два строятся на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае.

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Никаких подробностей относительно цены, сроков поставки или бортовых систем пока не сообщалось, хотя тайская газета The Bangkok Post сообщила, что судно обойдется в 200,7 млн ​​долларов, а строительство продлится три года.

Официальный новостной портал Народной Освободительной Армии Chinamail.com сообщил, что «Тип 071E будет строится с несколькими существенными улучшениями и усовершенствованиями»..

Каждый из 689-футовых кораблей Типа 071 весом в 689 футов может вместить 600–800 военнослужащих в зависимости от миссии, а также два десантных корабля, установленных на шлюзах на его надстройке. Корабль также может перевозить до четырех больших вертолетов в ангарах и имеет два места для посадки вертолетов.

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Таиланд использует корабли-амфибии для доставки гуманитарных продуктов и миссий по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (в основном наводнений в результате ежегодных муссонных дождей).

У военно-морских сил Таиланда в настоящее время есть HTMS Angthong, 462-футовый корабль класса Endurance, приобретенный в морском подразделении сингапурской ST Engineering в 2008 году. Это судно было введено в эксплуатацию в 2012 году.

Таиланд является региональным союзником Соединенных Штатов, однако, как и большинство других стран региона, страна также имеет тесные связи с Китаем. Тайские силы используют китайские танки и бронетранспортеры, и Бангкок планирует приобрести китайские подводные лодки. Также тайские военные регулярно проводят учения с китайскими военно-воздушными и военно-морскими силами.