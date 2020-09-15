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Народ Беларуси сам разберётся с Лукашенко, — Александр Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Народ Беларуси сам разберётся с Лукашенко, - Александр Качура (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа»Александр Качура раскритиковал постановление Верховной Рады Украины относительно ситуации в Республике Беларусь.

По мнению Качуры, подобная реакция украинского Парламента может послужить катализатором обострения отношений с официальным Минском, что повлечёт за собой экономические санкции в отношении Украины. , информирует enovosty.com/news.

Нардеп обеспокоен, что может пострадать товарооборот между странами.

Качура убеждён, что белорусский народ сам разберётся со своим президентом и вмешиваться украинскому Парламенту не стоит.

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«Одним этим постановлением мы аннулируем любые отношения с Белоруссией. Народ Беларуси умный, он сам разберётся внутри своей страны со своим или Президентом, или кто-то его считает диктатором», — убеждён нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 102

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