Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с днем рождения

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Герцогиня Сассекская сегодня на весь мир поздравила своего мужа принца Гарри. Меган Маркл заявила, что он не перестает ее вдохновлять.

Сегодня принц Гарри отмечает 35-й день рождения. Все королевское семейство сегодня шлет имениннику поздравления. Однако самым трогательным стал пост Меган Маркл, посвященный мужу и отцу их общего ребенка, информирует enovosty.com/news.

На своей странице в Instagram герцогиня написала, что каждый день не перестает удивляться мужественности и доброте Гарри. «Твое служение народу вдохновляет каждый день», — отметила она. Также в записи Марк назвала Гарри лучшим мужем и отцом. «Мы любим тебя», — подытожила жена виновника сегодняшнего торжества.

Свое поздравление Меган сопроводила коллажем из многочисленных фотографий Гарри. На них принц запечатлен в самые важные моменты своей жизни. На фото вы можете увидеть Гарри вместе с его мамой Дианой, школьные годы, время военной службы, свадьбу и рождения малыша Арчи.

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Пока неизвестно, как именно принц Гарри празднует свое день рождения. СМИ предполагаю, что герцоги Сассекские в этот день даже могут уехать из Великобритании. Есть вероятность, что они будут праздновать на Ибице, куда отправятся на частном самолете.