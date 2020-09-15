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Кредит в 1,5 миллиарда долларов и совместные военные учения — о чем еще договорились Лукашенко и Путин

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Россия признает итоги выборов в Беларуси и считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров между Лукашенко и Владимиром Путиным, информирует enovosty.com/news.

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях. Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, все они являются гражданами братской Беларуси (…)Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле», — сказал Песков.

Песков также отметил, что Россия «оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике». Пресс-секретарь подчеркнул, что кредит в 1,5 миллиарда долларов Москва дает Белоруссии, а не лично Лукашенко.

Путин пообещал расформировать резерв российских силовиков у границы с Беларусью. По словам Пескова, снять резерв Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились на встрече в Сочи.

Читайте: В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Также Лукашенко и Путин обсуждали совместные военные учения двух стран, которые начнутся 16-17 сентября.

Во время встречи в Сочи Александр Лукашенко, пять сроков подряд занимавший должность президента Беларуси, снова назвал Владимира Путина «старшим братом». Лукашенко заявил о необходимости двум странам держаться как можно теснее. «А эти события (протесты против результатов выборов президента- ред.) показали, что нам надо теснее держаться со нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономике», – сказал Лукашенко.

Напомним, 14 сентября Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Это была их первая встреча с момента прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов. На них, по данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, но оппозиция не согласилась с результатами, после чего в стране начались массовые акции протеста,которые сопровождались жесткими задержаниями, арестами и избиениями протестующих. Четыре человека погибло, сотни получили серьезные травмы. В Евросоюзе и США заявили, что выборы не были свободными и справедливыми.

Соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская в преддверии встречи Путина и Лукашенко обратилась к Путину, выразив сожаление по поводу того, что он решил «вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом».

Встреча Путина и Лукашенко длилась более четырех часов. По ее итогам они не делали заявлений для прессы. Перед началом переговоров они провели краткий диалог перед камерами Самым громким стало объявленное решение России выделить Белоруси ещё один кредит — на 1,5 млрд.долларов. Причем экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сразу же заявила, что отдавать этот кредит белорусский народ не будет. Путин также заявил, что поддерживает предложение Лукашенко внести изменения в белорусскую конституцию.

«Народ в Беларуси бросился занимать деньги из банков, и кредит в 1,5 млрд.долларов даётся, думаю, в том числе и на поддержку национальной валюты Белоруссии. Тем самым фактически Россия протягивает руку Лукашенко. Понятно, что вооруженная операция на сегодняшний день не актуальна, потому что белорусская оппозиция не занимается погромами и ведет себя достаточно осторожно… При этом, на мой взгляд, спасая Батьку, Россия оказалась в довольно противоречивой ситуации. Александр Григорьевич, конечно, полтора миллиарда возьмет. Он даже может пообещать конституционную реформу, но в своем формате. К тому же процесс написания новой Конституции можно затянуть до бесконечности. Пример есть — Башар Асад, который несколько лет работает над сирийской конституцией, уже и парламентские выборы провел без неё, скоро на новые президентские сам пойдет, а конституционный комитет все думает над основами, и будет думать ещё долго…», — прокомментировал встречу Путина и Лукашенко Алексей Макаркин, первый вице-президент «Центра политических технологий»


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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