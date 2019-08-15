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The New York Times: Беларусь приняла концепцию «информационной безопасности» для противостояния Путину

Главная » Последние новости » Новости мира » The New York Times: Беларусь приняла концепцию «информационной безопасности» для противостояния Путину
 
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Беларусь приняла концепцию «информационной безопасности» для противостояния агрессивной российской пропаганде, уничтожающей национальную идентичность

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко все больше обеспокоен политикой Путина и действиями России и начал занимать все более жесткую позицию по отношению к России, — сообщает Эндрю Хиггинс в издании The New York Times , информирует enovosty.com/news.

Для противостояния шовинистической пропаганде РФ Беларусь приняла концепцию «информационной безопасности», направленную на противодействие агрессивной пропаганды РФ, уничтожающей национальную идентичность Беларуси.

The New York Times: Беларусь приняла концепцию «информационной безопасности» для противостояния Путину

Необходимо отметить, что белорусский президент на протяжении многих лет не видел необходимости поддерживать национальную идентичность, рассматривая патриотизм как подрывную деятельность, финансируемую политическими оппонентами. Однако позиция Лукашенко начала кардинально меняться после 2014 года, когда Москва аннексировала Крымский полуостров и оккупировала Донбасс.

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Теперь Лукашенко пытается сопротивляться российскому давлению и вспомнил о древних корнях жителей своей страны. Белорусский поэт и телеведущий Глеб Лободенко отметил, что хотя он и не явялется сторонником Лукашенко, однако поддерживает президента в его стремлении сохранить Беларусь в качестве независимого государства и создать более сильное чувство национальной идентичности.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 275

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