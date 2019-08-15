Forbes: Датчане нанесли газопроводу «Северный поток 2» временный нокдаун

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Датчане нанесли газопроводу «Северный поток 2» временный нокдаун, отказавшись предоставить окончательное разрешение на завершение строительства

Мало кто заметил, что на прошлой неделе Дания отказалась предоставить разрешение на завершение строительства российского газопровода «Северный поток 2». Однако международное значение действий Дании огромно, — сообщает Дэниэль Маркайнд в издании Forbes, информирует enovosty.com/news.

Отказ Дании — последняя глава в истории о том, как плохие намерения в борьбе с изменением климата терпят крах. Поскольку изменение климата становится все более серьезной проблемой, «Северный поток 2» представляет собой конкретный пример потенциальной опасности, с которой мы ежедневно сталкиваемся.

Датчане отказались предоставить окончательное разрешение на завершение строительства российского газопровода «Северный поток 2». Решение Дании подразумевает дополнительные расходы по строительству в размере 740 млн. евро и восьмимесячную задержку сдачи объекта в эксплуатацию. Это предоставит Украине некоторое время для принятия мер по противодействию экономическому шоку, вызванному потерей доходов от прекращения транзита.

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Тем не менее, «Северный поток 2», вероятно, будет в конечном итоге завершен теми же европейцами, которые обычно кричат громче всех об изменении климата. «Северный поток-2» набивает карманы владельцев «Газпрома», усиливает желание президента РФ Путина увеличить объемы добычи и транспортировку природного газа из Арктики, что предоставляет России больше возможностей шантажировать Запад с помощью это природного «газового оружия».

Как всегда, разумные люди могут поспорить о целесообразности создания новой инфраструктуры загрязняющего атмосферу топлива, когда весь мир надеется перейти на возобновляемые источники энергии. Любому, кто серьезно относится к возобновляемым источникам энергии и сокращению выбросов углекислого газа во всем мире, следует внимательно изучить историю Energiewende.

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Наше желание сделать что-то хорошее для планеты не может превзойти наш здравый смысл и мировые реалии. Мы должны четко понимать, как скоро и насколько эффективно мы сможем фактически перейти от углеродной энергетической инфраструктуры к инфраструктуре, полностью основанной на возобновляемых ресурсах. Датчане только что нанесли газопроводу «Северный поток 2» временный нокдаун, но единственными настоящими победителями саги «Северный поток 2» станут люди в Москве, чья забота об окружающей среде равна нулю. Это, конечно, не тот результат, которого ожидают на Западе. И это вредит будущему планеты.