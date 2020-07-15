РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

15.07.2020 г.
15:00Япония рассказала о своих планах закупки военной техники
14:20Кейт Миддлтон на очередном мероприятии похвасталась новым цветом волос (ФОТО)
13:59Вооруженное обострение на границе: Минобороны Армении признало ранение еще 10 своих военнослужащих
09:03Азербайджан накрыл массовый митинг из-за столкновений с Арменией. Вышли тысячи (ФОТО, ВИДЕО)
14.07.2020 г.
23:40В Сирии подорвали колонну с российскими военными
23:02Кадры экологического бедствия в России: в сети появилось фото кислотных рек на Урале
18:47Малый бизнес во всем мире борется с последствиями пандемии, - Associated Press
Все новости мира

Аналитика

13.07.2020

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. На днях, Еврокомиссия одобрила сразу две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». ...
10.07.2020

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Ждет ли экономический коллапс Украину уже этой осенью, может ли роспуск парламента спасти падающий рейтинг Зеленского, чем вызвана медийная активность ...
10.07.2020

Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?

Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Несмотря на наличие в повестке дня более значимых и неотложных законопроектов, на прошлой неделе Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект ...

Последние новости

15.07.2020 г.
15:35 Артиллеристы ВМС ВСУ провели учения (ФОТО)
15:02 Кабмин принял важное решение: подробности
15:00 Япония рассказала о своих планах закупки военной техники
14:40 В ГСЧС рассказали, как проходят мероприятия по ликвидации последствий наводнения на Западной Украине (ФОТО)
14:20 Кейт Миддлтон на очередном мероприятии похвасталась новым цветом волос (ФОТО)
14:00 В Украину спустя 77 лет вернули похищенную нацистами картину (ФОТО)
13:59 Вооруженное обострение на границе: Минобороны Армении признало ранение еще 10 своих военнослужащих
13:40 К обороне готов: Тайвань собрал самый крупный в мире запас ракет на единицу площади
13:20 Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 мог вырваться из лаборатории в Ухане
12:20 15 июля США запустят на орбиту ракету-носитель Minotaur IV с полезными нагрузками
12:00 Импорт резко превысил экспорт. Чем и с кем торговала Украина?
11:31 Эксперт рассказал о трех черных метках в национальной энергетике Украины
11:27 Столичная налоговая отреагировала на жалобу инвалида-колясочника
11:23 У Украины есть шанс увеличить количество рабочих мест, - мнение
11:16 Присутствие Куфтырева в окружении Зеленского "убивает" рейтинг "слуг" перед выборами - СМИ
10:44 Ноу-хау от ГНС: расчет дополнительных поступлений в госбюджет базируется на предположениях
10:34 Сильная иммунная реакция у всех: Вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях
10:30 Чувствует себя более уверенно: Пойдет ли Путин войной на Украину после обнуления президентских сроков
09:44 Убийство военного медика: Комбриг рассказал, как боевики с трех сторон расстреливали группу военных
09:30 "Политический решала": Bellingcat рассказала о "кураторе" боевиков, который станет ключевым свидетелем по Boeing MH17
09:03 Азербайджан накрыл массовый митинг из-за столкновений с Арменией. Вышли тысячи (ФОТО, ВИДЕО)
08:45 Враг опять мощно атаковал ВСУ на Донбассе, много раненых
08:34 Оккупанты не выпускают из ОРДЛО молодежь, которая хочет учиться в украинских вузах, - Казанский
08:10 COVID-19 не отступает: Европа возвращает ограничения
07:50 Ученые выявили опасное антитело в крови людей, переболевших COVID-19
07:40 В Херсоне у водителя Volkswagen зафиксировали «алкогольный» антирекорд
07:30 Организаторы впервые в истории решили отменить Сорочинскую ярмарку
07:00 Сдачу теоретической части экзамена на водительские права будут фиксировать на видео уже с 17 июля
14.07.2020 г.
23:55 «Город засыпает, но не "Велюр"»: ресторан нардепа Тищенко попал в очередной скандал
23:40 В Сирии подорвали колонну с российскими военными
23:02 Кадры экологического бедствия в России: в сети появилось фото кислотных рек на Урале
23:00 Курьез дня: Старую вазу случайно продали за $9 млн (ФОТО)
20:59 NASA готово к запуску исследовательской миссии на Марс
20:48 Киберполиция разоблачила мошенника, который продавал конфиденциальные данные граждан
20:39 Растения "общаются" между собой, - исследование
20:18 Катастрофа украинского авиалайнера рейса PS752: кому на самом деле подчинялся “иранский” ЗРК “Тор-М1”, - Злой Одессит
19:59 Рада намерена ужесточить наказание за угон авто: подробности
19:39 Корабли НАТО вошли в Черное море (ФОТО)
19:07 В Крыму показали, как по-настоящему выглядят пляжи в разгар сезона (ФОТО)
18:47 Малый бизнес во всем мире борется с последствиями пандемии, - Associated Press
18:19 Киев может не выйти из карантина до 2022 года
17:59 На руинах города ацтеков нашли дворец легендарного Кортеса
17:49 США официально отклонили претензии Китая на природные ресурсы в Южно-Китайском море, - Reuters
17:19 США направляют военные вертолеты в Германию, Польшу и Латвию
16:49 В США планируют создать флот кораблей-дронов
16:16 В Польше разбился самолет, есть погибшие
15:58 Триумфальный день "большой закладки" ВМФ РФ может стать ее историческим позором, - Злой Одессит
15:28 Ситуация на армяно-азербайджанской границе накаляется: есть погибшие
15:01 Закон "О виртуальных активах": в Украине планируют легализовать криптовалюту
15:00 Китайский истребитель-невидимка J-20B вошел в массовое производство
14:40 В Сети показали автосалон, который забросили 20 лет назад (ФОТО)
14:20 Есть вероятность, что в новом учебном году школьники будут учиться в две смены, - Минздрав
14:00 Ученые придумали, как восстановить человеческие легкие, поврежденные из-за болезни
13:58 Ёлкин меткой карикатурой изобразил "всю Россию в одной картинке"
13:46 Что будет с ценами на продукты осенью после затяжного карантина
13:40 Уже пятое крушение с мая: в США разбился истребитель F-16 ВВС США
13:20 В Украине могут изменить правила получения водительских удостоверений: что предлагают
13:16 Источники сообщили, на сколько будет продлен карантин в Украине
13:00 В Монголии из-за бубонной чумы умер 15-летний подросток
12:40 ВВС США получат самые вооруженные истребители в мире
Все новости »

Япония рассказала о своих планах закупки военной техники

Главная » Последние новости » Новости мира » Япония рассказала о своих планах закупки военной техники
 
Печать Отправить на почту

 

 

В опубликованном сегодня документе по обороне на 2020 год Япония перечислила многомиллиардные закупки военной техники, которые включают 2 эсминца, подводную лодку, самолет F-35 и истребитель местного флота FX.

В этом году Токио планирует приобрести три патрульных самолета P-1 и 7 патрульных вертолетов SH-60K. Он также планирует создать Временное подразделение беспилотных летательных аппаратов (предварительное название) и Эскадрилью для дозаправки и транспортировки, информирует enovosty.com/news.

Для ВМС планируется построить два эсминца, подводную лодку и тральщик, кроме того, будут введены беспилотные подводные аппараты (UUVs).

Также планируется частичная реконструкция эсминца JS «Izumo» для взлета и посадки F-35B. Первые сообщения, намекающие на модернизацию 248-метрового корабля, появились два года назад. Возможные меры по переоборудованию, как сообщается, включают добавление изогнутой рампы в конце палубы, повышение тепловой устойчивости палубы к реактивным горелкам и укрепление возможностей воздушного управления движением судна.

В Японии приведен список закупок кораблей, истребителей, беспилотных летательных аппаратов.

Читайте: ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе

155-колесная самоходная гаубица Type-19 (изображение через YouTube)

9 июля Государственный департамент США одобрил возможную продажу в Японию иностранными военными 105 самолетов F-35 Joint Strike Fighter и сопутствующего оборудования на общую сумму 23,11 миллиарда долларов. Япония обратилась с просьбой купить 63 самолета F-35A с обычным взлетом и посадкой (CTOL) и 42 самолета F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). Это самая крупная зарубежная продажа истребителей F-35. В рамках подготовки к закупке F-35B Япония уже приступила к модернизации своего вертолетного перевозчика Izumo, на котором, как ожидается, будут размещены некоторые реактивные самолеты STOVL.

Также в планы включена покупка ракет SM-3 Block IIA. Для укрепления своей территории Япония собирается модифицировать свою систему противовоздушной обороны Patriot.

Читайте: В Пентагоне призвали усилить прозрачность военных закупок в Украине

Для армии планируется закупка 33 мобильных боевых машин Type-16, 7 155-колесных самоходных гаубиц Type-19, 3283 винтовок Type-20 5.56mm и 323 пистолетов SFP9.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 63

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Все статьи




Читайте также

ОБСЕ зафиксировала пятикратное увеличение военной техники возле линии соприкосновения на Донбассе
 В США показали, как проходили испытания новой термоядерной бомбы B61-12 с борта F-35A (ФОТО)
Вооружение продолжается: Норвегия получила три новейших истребителя F-35
 В ожидании истребителей F-35B: итальянский авианосец Cavour готов к работе
В очікуванні роботи з F-35B: на італійському авіаносці Cavour завершилися ремонтні роботи
 Оккупанты держат на полигоне танки, гаубицы и РСЗО
Милитаризация космоса может превратиться в новую гонку вооружений
 Китай активно модернизирует оборонные системы путем “информатизации” и “интеллектуализации”

Армия

Самолет Су-24М
Зенитный ракетный комплекс NASAMS (Норвегия)
Вертолет Eurocopter AS565 Panther (Франция)
Бронетранспортер «Ахзарит» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Марченко
Оксана
Кульчицкий
Станислав
Варичев
Яков
Ясеницкий
Юрий
Игоревич
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Убийство военного медика: Комбриг рассказал, как боевики с трех сторон расстреливали группу военных (5008)

В Херсоне у водителя Volkswagen зафиксировали «алкогольный» антирекорд (4125)

«Город засыпает, но не "Велюр"»: ресторан нардепа Тищенко попал в очередной скандал (3987)

Кейт Миддлтон на очередном мероприятии похвасталась новым цветом волос (ФОТО) (3304)

Кадры экологического бедствия в России: в сети появилось фото кислотных рек на Урале (3042)

В Сирии подорвали колонну с российскими военными (2696)

В Крыму показали, как по-настоящему выглядят пляжи в разгар сезона (ФОТО) (2605)

Курьез дня: Старую вазу случайно продали за $9 млн (ФОТО) (2528)

Ученые выявили опасное антитело в крови людей, переболевших COVID-19 (2440)

В октябре коронавирус станет обычной вирусной инфекцией, - эпидемиолог (2227)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр (13844)

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга» (12575)

Новую украинскую снайперскую винтовку испытали курсанты Академии Нацгвардии (ФОТО) (7600)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

 