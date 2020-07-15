Япония рассказала о своих планах закупки военной техники

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В опубликованном сегодня документе по обороне на 2020 год Япония перечислила многомиллиардные закупки военной техники, которые включают 2 эсминца, подводную лодку, самолет F-35 и истребитель местного флота FX.

В этом году Токио планирует приобрести три патрульных самолета P-1 и 7 патрульных вертолетов SH-60K. Он также планирует создать Временное подразделение беспилотных летательных аппаратов (предварительное название) и Эскадрилью для дозаправки и транспортировки, информирует enovosty.com/news.

Для ВМС планируется построить два эсминца, подводную лодку и тральщик, кроме того, будут введены беспилотные подводные аппараты (UUVs).

Также планируется частичная реконструкция эсминца JS «Izumo» для взлета и посадки F-35B. Первые сообщения, намекающие на модернизацию 248-метрового корабля, появились два года назад. Возможные меры по переоборудованию, как сообщается, включают добавление изогнутой рампы в конце палубы, повышение тепловой устойчивости палубы к реактивным горелкам и укрепление возможностей воздушного управления движением судна.

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155-колесная самоходная гаубица Type-19 (изображение через YouTube)

9 июля Государственный департамент США одобрил возможную продажу в Японию иностранными военными 105 самолетов F-35 Joint Strike Fighter и сопутствующего оборудования на общую сумму 23,11 миллиарда долларов. Япония обратилась с просьбой купить 63 самолета F-35A с обычным взлетом и посадкой (CTOL) и 42 самолета F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). Это самая крупная зарубежная продажа истребителей F-35. В рамках подготовки к закупке F-35B Япония уже приступила к модернизации своего вертолетного перевозчика Izumo, на котором, как ожидается, будут размещены некоторые реактивные самолеты STOVL.

Также в планы включена покупка ракет SM-3 Block IIA. Для укрепления своей территории Япония собирается модифицировать свою систему противовоздушной обороны Patriot.

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Для армии планируется закупка 33 мобильных боевых машин Type-16, 7 155-колесных самоходных гаубиц Type-19, 3283 винтовок Type-20 5.56mm и 323 пистолетов SFP9.

Источник: Defenseworld