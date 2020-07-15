The New York Times перемещает своих сотрудников из Гонконга в Сеул

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The New York Times переместит часть своих сотрудников из Гонконга в Сеул

Издание The New York Times переводит часть своих сотрудников из Гонконга в Сеул после того, как Пекин принял новый закон о национальной безопасности. По мнению многих экспертов, это является важным признаком ухудшающейся обстановки в Гонконге. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В издании «The New York Times» сообщили, что сотрудники издания столкнулись с проблемами при получении разрешения на работу и поэтому они переводят часть своих сотрудников в Южную Корею.

Напомним, в Пекине сообщили, что журналистам, которым больше не разрешают работать в материковом Китае, также нельзя работать в Гонконге. «Учитывая неопределенность момента, мы планируем географически диверсифицировать наш редакторский состав», — заявила Reuters представитель The New York Times.

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Известные международные СМИ, такие как Wall Street Journal, Financial Times и Agence France-Presse также имеют свои штаб-квартиры в Гонконге. Пока официальных комментариев от изданий не поступало