Рост экономики Китая находится на рекордно низком уровне

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Рост ВВП Китая находится на рекордно низком уровне за последние 27 лет

Статистическая служба Китайской Народной Республики зафиксировала рекордно низкий показатель роста экономики страны за последние 27 лет, — сообщает BBC, информирует enovosty.com/news.

За второй квартал 2019 года рост ВВП КНР снизился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале 2019 года значение ВВП составило 6,4%. По мнению экспертов, существующее значение ВВП не является сюрпризом и соответствует озвученным ранее прогнозам.

China’s 2nd Quarter growth is the slowest it has been in more than 27 years. The United States Tariffs are having a major effect on companies wanting to leave China for non-tariffed countries. Thousands of companies are leaving. This is why China wants to make a deal…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2019 г. Читайте: Reuters: Посол Великобритании уходит в отставку из-за утечки информации в прессу

Замедление темпа роста экономики Китая прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он написал в Twitter, что рост экономики Китая во 2-м квартале — самый медленный за последние 27 лет. «Тарифы Соединённых штатов существенно влияют на компании, которые хотят покинуть Китай. Тысячи компаний уходят. Поэтому Китай хочет заключить соглашение с США…», — написал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп повысил тарифы с 10% до 25% на китайский импорт.