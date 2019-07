Рост экономики Китая находится на рекордно низком уровне

Рост ВВП Китая находится на рекордно низком уровне за последние 27 лет

Статистическая служба Китайской Народной Республики зафиксировала рекордно низкий показатель роста экономики страны за последние 27 лет, — сообщает BBC, информирует enovosty.com/news.

За второй квартал 2019 года рост ВВП КНР снизился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале 2019 года значение ВВП составило 6,4%. По мнению экспертов, существующее значение ВВП не является сюрпризом и соответствует озвученным ранее прогнозам.

China’s 2nd Quarter growth is the slowest it has been in more than 27 years. The United States Tariffs are having a major effect on companies wanting to leave China for non-tariffed countries. Thousands of companies are leaving. This is why China wants to make a deal….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2019 г.

