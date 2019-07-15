Reuters: В Британии активисты-экологи требуют объявить климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию

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В Британии активисты-экологи требуют от правительства объявить климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию и организовать гражданское собрание представителей общественности для принятия решений по решению проблемы изменения климата.

В Британии активисты-экологи требуют от правительства объявить климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию, — сообщает Гай Фаулконбридж и Петер Никхолс в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Эта экстренная мобилизация простых граждан должна побудить правительство к незамедлительным действиям относительно внедрения мер по защите окружающей среды и сокращения выброса парниковых газов», — сказали в группе The Extinction Rebellion. Представители группы сообщили, что проводят акции протеста в Бристоле, Кардиффе, Глазго, Лидсе и Лондоне. В каждом городе будет поставлена ​​большая лодка со словами «ДЕЙСТВУЙ!».

В Бристоле власти сообщили, что перекрыли Бристольский мост из-за протестов, а полиция Южного Уэльса заявила, что дороги в центре Кардиффа были заблокированы. За пределами Королевского суда в центре Лондона активисты припарковали голубую лодку и обустроились на дороге, занимаясь йогой.

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«Путем организации множества ненасильственных акций протеста активисты-экологи по всей Великобритании соберутся вместе, чтобы устроить серию творческих актов гражданского неповиновения — блокирование определенных мест, мостов и дорог — и провести тематические мероприятия, в частности семинары, тренинги, семейные мероприятия, народные собрания по защите окружающей среды», — сообщили представители акции протеста

Активисты требуют от правительства объявить климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию, сократить выбросы парниковых газов и организовать гражданское собрание представителей общественности для принятия решений по решению проблемы изменения климата. В прошлом месяце правительство объявило, что оно закрепит в законе обязательство по обеспечению полного сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году.