Нефтяной танкер, разыскиваемый США, обнаружен у побережья Ирана, — Fox News

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Нефтяной танкер, разыскиваемый США, обнаружен у побережья Ирана

Нефтяной танкер, разыскиваемый США за обход санкций по Ирану, был захвачен и в настоящее время стоит на якоре у побережья Исламской Республики Ирана. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

По данным TankerTrackers.com, судно Gulf Sky, которое ходило под Доминиканским флагом, находится в иранских водах возле острова Ормуз.

Генеральный директор группы Human Rights at Sea Дэвид Хаммонд сообщил, что капитан корабля сказал, что корабль был захвачен 5 июля у побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Хаммонд отметил, что 26 индийских моряков вернулись в Индию, а двое остались в Тегеране

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США подозревают связь танкера с Корпусом Стражей Исламской революции, которая считается террористической организацией.