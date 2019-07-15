Еще есть время, чтобы спасти ядерное соглашение с Ираном, — Хант

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Джереми Хант сообщил, что еще есть время, чтобы спасти ядерное соглашение с Ираном

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что еще есть время, чтобы спасти ядерное соглашение с Ираном и подчеркнул, что Британия не согласна с подходом США относительно решения ядерной проблемы Ирана, — сообщают Джон Ириш и Дапхне Псаледакис в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Ирану еще далеко до разработки ядерной бомбы. Есть еще «небольшое окно», чтобы сохранить ядерную сделку», — сказал Хант журналистам. На предстоящей встрече в Брюсселе будет предпринята попытка выяснить, как убедить Иран и США снизить напряженность и начать диалог на фоне опасений, что ядерное соглашение 2015 года находится на грани краха. Напряженность между США и Ираном обострилась после того, как в прошлом году президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерной сделки, в соответствии с которой Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций, наносящих ущерб его экономике.

Отвечая на вопрос, будут ли европейские государства пытаться наказать Иран за нарушение части его ядерных обязательств, Хант сказал, что они будут добиваться встречи всех сторон для решения этого вопроса. Хант, претендующий на пост премьер-министра Великобритании, заявил, что, хотя он и согласен с Соединенными Штатами в необходимости решения иранской проблемы, он категорически не согласен с нынешним подходом Вашингтона по решению иранского коизиса.

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«США знают, что мы считаем их своим ближайшим союзником и считаем, что союз между Великобританией и США был основой глобального мира и процветания в течение последних 75 лет. Но друзья иногда могут не соглашаться с мнением друг друга. Это один из очень редких случаев, когда мы не согласны. Но это не значит, что мы не сотрудничаем с ними в стремлении к миру», — сказал Хант.