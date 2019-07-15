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Associated Press: В России представителей оппозиции не допустили к местным выборам

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: В России представителей оппозиции не допустили к местным выборам
 
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В России представителей оппозиции не допустили к местным выборам. В знак протеста против решения избирательной комиссии российские оппозиционеры провели митинг, на котором было задержано 38 человек

В России лидеры оппозиции провели в Москве акцию протеста против решения городской избирательной комиссии о недопуске некоторых оппозиционных кандидатов к участию в местных выборах, — сообщает Мэтью Боднер в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Акция протеста, в которой приняли участие около 1000 человек, изначально была объявлена как встреча лидеров оппозиции и избирателей после того, как московская избирательная комиссия отклонила подписи, необходимые для регистрации кандидатов на сентябрьские выборы в городской совет. Демонстранты скандировали «Мы здесь авторитет!». На митинге присутствовали российские оппозиционеры Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Любовь Соболь. «Мы собирали подписи под дождем и в жару», — сказал Гудков. «А вы знаете, что избирательная комиссия сказала нам вчера? Она сказала нам, что наши подписи являются поддельными. Многие из тех, кто дал мне свои подписи, сегодня здесь. Друзья, вы согласны с решением избирательной комиссии?», — спросил Гудков. Собравшиеся ответили: «Нет!»

Associated Press: В России представителей оппозиции не допустили к местным выборам

Один из дисквалифицированных кандидатов Илья Яшин призвал собравшихся пойти с ним в мэрию, чтобы заявить о своих требованиях. Они постучали в двери мэрии. Однако никто им не ответил. Оппозиционный активист Соболь, который также борется за то, чтобы участвовать в сентябрьских выборах, призвал протестующих идти к избирательной комиссии. «Они крадут наши выборы. Они крадут наше будущее», — заявил Соболь.

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По состоянию на 9 часов вечера 38 протестующих были задержаны. Находясь в полицейском фургоне активист Илья Яшин написал, что демонстрация была жестоко разогнана, и что в настоящее время он задержан по меньшей мере с 20 другими людьми.


Автор: Оксана Ельченко
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