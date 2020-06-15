Венеция оказалась под водой (ВИДЕО)

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Венеция оказалась под водой из-за сильных дождей, вызванных штормом в Атлантике

Большая часть Венеции оказалась под водой из-за проливных дождей. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Уровень воды в некоторых районах города достигает 116 сантиметров.

Венецианское агентство по мониторингу моря считает главной причиной наводнения шторм в Атлантике, который вызвал сильные ветры и проливные дожди.

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Самый высокий уровень наводнения был зарегистрирован в июне в 2002 году, когда уровень воды достигал 121 см, а в июне 2016 года — 117 см.

Венеция и остальная часть Италии по-прежнему закрыты для туристических круизных лайнеров. Однако в среду Италия ослабила ограничения на поездки для итальянцев и большинства европейцев.