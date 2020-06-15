Венеция оказалась под водой (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

15.06.2020 г.
19:42Стрельба в центре Москвы по сотрудникам полиции: есть раненые
18:47Венеция оказалась под водой (ВИДЕО)
17:58«Это все политический театр»: В РФ вынесли приговор американцу Уилану
15:00Пожар на французской атомной подлодке нанес непоправимый ущерб судну, - ветеран-подводник
13:23Саудовская Аравия пересмотрит военные приоритеты из-за COVID-19 и обвала цен на нефть
12:55Еще одна страна объявила о победе над СOVID-19
12:21"Обновление ядерной триады и системы ПРО": CША вложат рекордные деньги в разработку оружия
Все новости мира

Аналитика

15.06.2020

Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный

Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный
Люмпен-пролетарский бунт в США, наблюдаемый и бурно обсуждаемый всем миром с конца мая, развенчал многие мифы об Америке, а также породил много новых ...
12.06.2020

Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше

Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше
Каким будет мир в ближайшем будущем, какой будет Украина и где ее место в новом миропорядке, почему путь к инвестициям и росту экономики пролегает через ...
12.06.2020

Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», - Илья Пономарев (Часть 2)

Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», - Илья Пономарев (Часть 2)
По оценкам экспертов, ожидается масштабное сокращение потребления традиционных энергоресурсов вследствие стремительного роста применения возобновляемых ...

Последние новости

15.06.2020 г.
20:59 В Китае нашли древнейшее произведение искусства
20:47 СБУ блокировала масштабное производство контрафактной сельхозхимии
20:27 Бразилия оказалась абсолютно беспомощной перед лицом угрозы, - Аnti-colorados
20:13 Кабмин планирует запуск свободных экономических зон
19:57 SpaceX запустила ракету-носитель с 58 спутниками (ВИДЕО)
19:42 Стрельба в центре Москвы по сотрудникам полиции: есть раненые
19:18 Украина получит $200 миллионов от МБРР: подробности
18:57 Нацполиция разоблачила мощную наркогруппировку (ВИДЕО)
18:47 Венеция оказалась под водой (ВИДЕО)
18:27 Иван Компан рассказал о влиянии повышения минимальной зарплаты на экономику страны
17:58 «Это все политический театр»: В РФ вынесли приговор американцу Уилану
17:39 В Украине планируется повышение минимальной зарплаты
17:21 Новые автомобили можно будет зарегистрировать прямо в автосалоне
16:58 Украина является единственной страной в мире, которой повысили кредитный рейтинг во время пандемии
16:34 Новости о вспышке коронавируса в Пекине обрушили нефть
16:28 В Украине возобновили работу более 80% ресторанов
16:25 «Куда мы приходим - там цивилизация»: «НИБУЛОН» несмотря на коронакризис запустил новый терминал на Днепропетровщине
16:21 Летняя гроза в Киеве затопила улицы и превратила их в реки (ВИДЕО)
15:54 Доступ к финансированию обеспечит предпринимателям конкурентные условия на внешних рынках, - Игорь Петрашко
15:31 В РФ вспыхнул мощный лесной пожар (ВИДЕО)
15:02 Кабмин поднимает прожиточный минимум: подробности
15:00 Пожар на французской атомной подлодке нанес непоправимый ущерб судну, - ветеран-подводник
14:40 Бесплатно не прокатишься: в Киеве меняют условия льготного проезда в общественном транспорте
14:00 В Сети появились шпионские снимки нового Honda Civic Type R (ФОТО)
13:34 Стало известно, как и когда изменится минимальная зарплата в Украине
13:23 Саудовская Аравия пересмотрит военные приоритеты из-за COVID-19 и обвала цен на нефть
12:55 Еще одна страна объявила о победе над СOVID-19
12:54 Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, – Минздрав
12:51 Медведчук – Зеленскому: успех Президента зависит от создания профессиональной команды из тех, кто умеет работать и может обеспечить необходимый для страны результат
12:51 Американские военные призвали быстрее принять Украину в НАТО
12:40 В Украину вернулись дожди: где испортится погода на этой неделе
12:21 "Обновление ядерной триады и системы ПРО": CША вложат рекордные деньги в разработку оружия
12:20 Европу охватили демонстрации против расизма: в Милане изуродовали статую известного журналиста
12:06 В китайском городе-миллионнике военное положение из-за COVID-19
12:00 Эксперты рассказали, что будет с украинцами после пандемии
12:00 Пономарь рассказал, как Трамп осуществил мечту Путина
11:57 Ёлкин меткой карикатурой изобразил "дискомфорт" Путина
11:52 Пхеньян предупредил Южную Корею о военном возмездии
11:48 На Донбассе уничтожено и ранено много российских наемников, включая "командиров", - Бутусов
11:32 Большинство жителей “Л/ДНР” выберет Украину. Казанский рассказал о причинах
11:31 Схема на $14 млн: махинации ГК «Росток-Холдинг» нанесли огромные убытки 6 банкам Украины
11:00 Цены бьют рекорд: Пандемия взорвала спрос на рис
10:45 Коронавирус в Украине взял новую высоту. Степанов объяснил скачок
10:38 Канада направляет в Украину военных инструкторов
10:35 Ученые: COVID-19 способствует развитию опасной болезни
10:00 Макрон объявил о первой победе в борьбе с коронавирусом
09:34 В Украине сделали важное заявление по поводу ВНО
09:33 Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших COVID-19
09:28 Российские ударные беспилотники летят за горизонт распилов, - "Злой одессит"
09:26 Сегодня Украина возобновляет международное авиасообщение
09:19 Германия сняла все ограничения на государственных границах
08:50 Москва зондирует абхазский сценарий для Крыма, - историк Климовский
08:37 В США военные специалисты оценили шансы РФ по захвату Украины
08:06 В Украине собирают плазму крови для препарата от COVID-19
07:50 ТОП-10 электромобилей с самым большим запасом хода
07:30 Названы отрасли в Украине, которые сильнее всего ощутили на себе влияние карантина
07:15 Во Франции успешно испытали новую баллистическую ракету M51
07:00 "Красная карточка": автомеханики составили рейтинг самых проблемных моделей
14.06.2020 г.
23:55 Не договорились: Лавров и Шойгу отказались лететь в Турцию
23:50 Египет открывает курорты и международное авиасообщение с 1 июля
Все новости »

Венеция оказалась под водой (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Венеция оказалась под водой (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Венеция оказалась под водой из-за сильных дождей, вызванных штормом в Атлантике

Большая часть Венеции оказалась под водой из-за проливных дождей. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Уровень воды в некоторых районах города достигает 116 сантиметров.

Венецианское агентство по мониторингу моря считает главной причиной наводнения шторм в Атлантике, который вызвал сильные ветры и проливные дожди.

Читайте: "Была ли атака на украинский лайнер случайной ошибкой или намеренным актом террора?", - Бутусов

Венеция оказалась под водой (ВИДЕО)

Самый высокий уровень наводнения был зарегистрирован в июне в 2002 году, когда уровень воды достигал 121 см, а в июне 2016 года — 117 см.

Венеция и остальная часть Италии по-прежнему закрыты для туристических круизных лайнеров. Однако в среду Италия ослабила ограничения на поездки для итальянцев и большинства европейцев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 358

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный
Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше
Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», - Илья Пономарев (Часть 2)
Рынок газа в Украине и мире: «Пять крупнейших газодобытчиков в стране находятся в руках олигархов», - Илья Пономарев (Часть 1)
США с Китаем столкнутся лбами? В ожидании глобальной войны
Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Все статьи



Читайте также

Часть Италии ушла под воду после мощных ливней (ВИДЕО)
 Вселенский потоп: Киев затопило из-за сильного дождя (ВИДЕО)
Минэкономики усиливает мониторинг продуктов социального назначения
 Ученые обнаружили планету, где идет дождь из железа (ВИДЕО)
В Киеве объявлено штормовое предупреждение: как избежать неприятностей
 Помпео посетит Украину 30 января
"Была ли атака на украинский лайнер случайной ошибкой или намеренным актом террора?", - Бутусов
 На Киев надвигается настоящая снежная буря: как себя обезопасить

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кремль мечется в истерике, он влип в большие проблемы с Боингом, - мнение (11035)

Не договорились: Лавров и Шойгу отказались лететь в Турцию (5039)

"Ваня, все. Это конец", - коллега российского актера Михаила Ефремова рассказал о том, что он готов к реальному сроку (4357)

Американская армия случайно показала тайные планы гиперзвукового оружия - СМИ (4009)

Ужесточение санкций: Россию могут отключить от SWIFT (3538)

В РФ разгорелся скандал: певец Киркоров поиздевался над российскими десантниками (3301)

Польша готовит удар по геополитическим амбициям России (3220)

"Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите", - актер Михаил Ефремов записал видеообращение (3025)

Фото дня: новое портретное фото Елизаветы II и принца Филиппа (2958)

Составлен рейтинг самых безопасных стран в мире: на каком месте Украина? (2779)

Армия

Пистолет-пулемет "Форт-224"
Бронеавтомобиль Dingo ATF (Германия)
Противотанковый ракетный комплекс RBS-56 BILL (Швеция)
Противотанковая управляемая ракета «Альта»
Вся армия    >>

Персоны

Вакарчук
Святослав
Бальцерович
Лешек
Данилюк
Александр
Соколовская

Юлия
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кремль мечется в истерике, он влип в большие проблемы с Боингом, - мнение (11030)

Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше (7616)

10 курьезных снимков о том, почему мужчины никогда не скучают (ФОТО) (7152)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



help

bigmir)net TOP 100

 