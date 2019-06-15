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В Соборе Парижской Богоматери возобновляют богослужения

Главная » Последние новости » Новости мира » В Соборе Парижской Богоматери возобновляют богослужения
 
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Сегодня в Нотр-Даме проходит первое после пожара богослужение. Верующие посетили Собор в касках.

В субботу, 15 июня, проходит первое после масштабного пожара богослужение в соборе Парижской Богоматери. Месса началась в 16:00 по местному времени (17:00 – по киевскому времени), информирует enovosty.com/news.

Культовая церковь намерена продемонстрировать всему миру, что Собор продолжает жить благодаря многочисленным пожертвованиям неравнодушных. Об этом сообщили французские власти.

Сегодняшняя месса – немногочисленная, из-за мер безопасности ее разрешили посетить лишь 30 людям. Для защиты все одели защитные каски.

Франк Ристер, министр культуры Франции, комментируя Нотр-Дамскую мессу, заявил, что это очень хороший знак. Маленькое количество посетителей он объяснил существованием проблем с безопасностью.

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Добавим, что на данный момент Собор Парижской Богоматери получил меньше 10% от той суммы, которую ему обещали меценаты, миллиардеры, бизнесмены и другие влиятельные люди планеты. Сотрудники Нотр-Дама надеялись собрать 850 млн евро, а получили меньше 85 млн евро.

Напомним, что пожар в Соборе Парижской Богоматери возник 15 апреля. Прокуратура не обнаружила доказательств умышленного поджога. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна восстановит Собор на протяжении ближайших пяти лет.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 134

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