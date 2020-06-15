Саудовская Аравия пересмотрит военные приоритеты из-за COVID-19 и обвала цен на нефть

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Столкнувшись с серьезной нагрузкой на бюджет из-за COVID-19 и низких цен на нефть, Саудовская Аравия, вероятно, сократит закупки оружия, избегая сокращения расходов, которое может помешать ее внутренней безопасности или развитию оборонного сектора.

Безопасность или строгая экономия?, информирует enovosty.com/news.

Столкнувшись со снижением доходов в первом и втором квартале 2020 года, Эр-Рияд может сократить или отсрочить закупки крупногабаритного оружия, а также изменить график платежей и поставок оружия в своем военном бюджете.

В настоящее время ожидается, что ВВП Саудовской Аравии сократится на 3,2% в 2020 году. Королевство уже приняло сокращение расходов примерно на 26,6 млрд. долларов США, утроило свой налог на добавленную стоимость (НДС) и прекратило некоторые субсидии на ипотеки и пособия на проживание.

С момента прихода к власти короля Салмана в 2015 году Саудовская Аравия неуклонно сокращала свою долю расходов в процентном отношении к ВВП с 13,3% в 2015 году до 8% в 2018 году.

Военные расходы Саудовской Аравии еще больше сократились из-за того, что Эр-Рияд утвердил свою роль в гражданской войне в Йемене.

Саудовская Аравия сохранит приверженность обеспечению того, чтобы расходы на оборону поддерживали ее социальный контракт с гражданами Саудовской Аравии и могли реагировать на внутренние угрозы.

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Для поддержания внутренней безопасности маловероятно, что Эр-Рияд существенно сократит бюджетные ассигнования для королевского Президиума государственной безопасности, который отвечает за личную защиту ключевых членов монархии, или Национальной гвардии Саудовской Аравии, в которой доминируют межплеменные отношения.

Королевство вряд ли изменит структуру заработной платы или пенсионных структур для саудовцев, работающих в других частях вооруженных сил, чтобы солдаты и их семьи могли пережить вызванный пандемией экономический кризис в стране.

Однако Саудовская Аравия может стремиться к умеренному сокращению численности военнослужащих с течением времени, как это было в период между 2010–2015 годами (с 233 500 человек до 227 000 человек), благодаря сокращению пенсий и сокращению набора.

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Саудовская Аравия также будет и впредь полагаться на Соединенные Штаты в деле сдерживания крупных внешних угроз в регионе, таких как Иран.

Защита саудовского оборонного сектора

Саудовская Аравия также, вероятно, продолжит работу по достижению своей цели Vision 2030 по развитию независимой оружейной промышленности, которая может дать внутреннее обеспечение 50% оборонных потребностей королевства в течение следующих 10 лет.

Эта цель вряд ли будет достигнута, учитывая, что отечественная оружейная промышленность Саудовской Аравии в 2018 году удовлетворяла только 2% своих оборонных потребностей. Однако государственные компании, такие, как Главное управление военной промышленности (GAMI) и Военная промышленность Саудовской Аравии (SAMI), вероятно, будут по-прежнему пользоваться государственной поддержкой из-за их все более важной роли в расширении не нефтяной экономики Саудовской Аравии — еще одной ключевой цели Vision 2030.

В оборонной промышленности уже работают тысячи саудовцев, что будет стимулировать Эр-Рияд продолжать поддерживать GAMI, SAMI и другие отечественные компании, чтобы они могли продолжать расти и создавать больше рабочих мест.

Эр-Рияд, скорее всего, постарается избежать крупных новых иностранных сделок с оружием, предпочитая выждать, пока более благоприятные экономические условия не позволят ему приобрести более дорогостоящее оружие.

Королевство также, вероятно, продолжит отсрочивать платежи по своим существующим сделкам с оружием, в том числе по соглашению с Соединенными Штатами на 2017 год о покупке оружия американского производства на сумму 110-350 миллиардов долларов к 2027 году.

Помимо вероятного длительного восстановления после COVID-19 и низких цен на нефть, развитие обороны Саудовской Аравии также может вскоре столкнуться с проблемой менее дружественной администрации США.

Связи президента США Дональда Трампа в области безопасности с Саудовской Аравией подверглись тщательному контролю в Вашингтоне из -за противоречивой ситуации с правами человека в королевстве. В ходе двухпартийного голосования в 2019 году Конгресс принял решение заблокировать срочную сделку по продаже оружия между Саудовской Аравией и Эмиратами, на которую Трамп в конечном итоге наложил вето.

Джо Байден, главный противник Трампа и предполагаемый кандидат от демократов на президентских выборах в ноябре, продемонстрировал аналогичные опасения по поводу тесных отношений Белого дома с Эр-Риядом. Среди других заявлений Байден сказал, что он превратит королевство в «парию» во время дебатов в ноябре.

Источник: Businessinsider