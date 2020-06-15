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Саудовская Аравия пересмотрит военные приоритеты из-за COVID-19 и обвала цен на нефть

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Столкнувшись с серьезной нагрузкой на бюджет из-за COVID-19 и низких цен на нефть, Саудовская Аравия, вероятно, сократит закупки оружия, избегая сокращения расходов, которое может помешать ее внутренней безопасности или развитию оборонного сектора.

Безопасность или строгая экономия?, информирует enovosty.com/news.

Столкнувшись со снижением доходов в первом и втором квартале 2020 года, Эр-Рияд может сократить или отсрочить закупки крупногабаритного оружия, а также изменить график платежей и поставок оружия в своем военном бюджете.

В настоящее время ожидается, что ВВП Саудовской Аравии сократится на 3,2% в 2020 году. Королевство уже приняло сокращение расходов примерно на 26,6 млрд. долларов США, утроило свой налог на добавленную стоимость (НДС) и прекратило некоторые субсидии на ипотеки и пособия на проживание.

  • С момента прихода к власти короля Салмана в 2015 году Саудовская Аравия неуклонно сокращала свою долю расходов в процентном отношении к ВВП с 13,3% в 2015 году до 8% в 2018 году.
  • Военные расходы Саудовской Аравии еще больше сократились из-за того, что Эр-Рияд утвердил свою роль в гражданской войне в Йемене.

Саудовская Аравия сохранит приверженность обеспечению того, чтобы расходы на оборону поддерживали ее социальный контракт с гражданами Саудовской Аравии и могли реагировать на внутренние угрозы.

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Для поддержания внутренней безопасности маловероятно, что Эр-Рияд существенно сократит бюджетные ассигнования для королевского Президиума государственной безопасности, который отвечает за личную защиту ключевых членов монархии, или Национальной гвардии Саудовской Аравии, в которой доминируют межплеменные отношения.

Королевство вряд ли изменит структуру заработной платы или пенсионных структур для саудовцев, работающих в других частях вооруженных сил, чтобы солдаты и их семьи могли пережить вызванный пандемией экономический кризис в стране.

Однако Саудовская Аравия может стремиться к умеренному сокращению численности военнослужащих с течением времени, как это было в период между 2010–2015 годами (с 233 500 человек до 227 000 человек), благодаря сокращению пенсий и сокращению набора.

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Саудовская Аравия также будет и впредь полагаться на Соединенные Штаты в деле сдерживания крупных внешних угроз в регионе, таких как Иран.

Stratfor Саудовские военные расходы

Защита саудовского оборонного сектора

Саудовская Аравия также, вероятно, продолжит работу по достижению своей  цели Vision 2030 по развитию независимой оружейной промышленности, которая может дать внутреннее обеспечение 50% оборонных потребностей королевства в течение следующих 10 лет.

Эта цель вряд ли будет достигнута, учитывая, что отечественная оружейная промышленность Саудовской Аравии в 2018 году удовлетворяла только 2% своих оборонных потребностей. Однако государственные компании, такие, как Главное управление военной промышленности (GAMI) и Военная промышленность Саудовской Аравии (SAMI), вероятно, будут по-прежнему пользоваться государственной поддержкой из-за их все более важной роли в расширении не нефтяной экономики Саудовской Аравии — еще одной ключевой цели Vision 2030.

В оборонной промышленности уже работают тысячи саудовцев, что будет стимулировать Эр-Рияд продолжать поддерживать GAMI, SAMI и другие отечественные компании, чтобы они могли продолжать расти и создавать больше рабочих мест.

Эр-Рияд, скорее всего, постарается избежать крупных новых иностранных сделок с оружием, предпочитая выждать, пока более благоприятные экономические условия не позволят ему приобрести более дорогостоящее оружие.

Королевство также, вероятно, продолжит отсрочивать платежи по своим существующим сделкам с оружием, в том числе по соглашению с Соединенными Штатами на 2017 год о покупке оружия американского производства на сумму 110-350 миллиардов долларов к 2027 году.

Помимо вероятного длительного восстановления после COVID-19 и низких цен на нефть, развитие обороны Саудовской Аравии также может вскоре столкнуться с проблемой менее дружественной администрации США.

Связи президента США Дональда Трампа в области безопасности с Саудовской Аравией подверглись тщательному контролю в Вашингтоне из -за противоречивой ситуации с правами человека в королевстве. В ходе двухпартийного голосования в 2019 году Конгресс принял решение заблокировать срочную сделку по продаже оружия между Саудовской Аравией и Эмиратами, на которую Трамп в конечном итоге наложил вето.

Джо Байден, главный противник Трампа и предполагаемый кандидат от демократов на президентских выборах в ноябре, продемонстрировал аналогичные опасения по поводу тесных отношений Белого дома с Эр-Риядом. Среди других заявлений Байден сказал, что он превратит королевство в «парию» во время дебатов в ноябре.

Источник: Businessinsider


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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