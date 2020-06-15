Пожар на французской атомной подлодке нанес непоправимый ущерб судну, — ветеран-подводник

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Ад, который бушевал на тыловой секции атомной подводной лодки Perle французского флота в пятницу утром, мог нанести непоправимый ущерб.

«Если толстый корпус, изготовленный из высокопрочной стали 80HY, деформируется — лодка, можно сказать, пропала», — сказал один из подводников-ветеранов французской газете Var Matin, информирует enovosty.com/news.

Изображения, циркулирующие в социальных сетях, показывают белые облака дыма, льющиеся в небо. В субботу министр обороны Франции Флоренс Парли сказала, что пожар был остановлен в ходе операции, которая длилась около 14 часов.

Подводная лодка проходила капитальный ремонт в средиземноморском порту Тулон. Корабельный 48-мегаваттный водный ядерный реактор, ядерное топливо и торпеды / ракеты были сняты с судна в январе, чтобы облегчить ремонтные работы, предпринятые ВМС. Ремонт должен был быть завершен к февралю 2021 года.

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Perle является частью шести атомных подводных лодок Франции класса Ruby и поступила в эксплуатацию в 1993 году. Лодка не переносит ядерного оружия, но ей поручено защищать четыре более крупные атомные подводные лодки с баллистическими ракетами класса Triomphant.

Местное периодическое издание LeMonde предупредило, что, если Perle получит «непоправимый ущерб», существует вероятность того, что вся организация французского ядерного сдерживания может быть пересмотрена. И ВМФ, возможно, придется отказаться от определенных стратегических задач.

Источник: Defenseworld