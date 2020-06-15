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Европу охватили демонстрации против расизма: в Милане изуродовали статую известного журналиста

Главная » Последние новости » Новости мира » Европу охватили демонстрации против расизма: в Милане изуродовали статую известного журналиста
 
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Статуя Индро Монтанелли в миланском парке, носящем его имя, стала горячей точкой в ​​итальянских  акциях протеста Black Lives Matter

Демонстранты в Италии осквернили статую известного журналиста, измазав ее красной краской и нацарапав на ней слова «расист» и «насильник», сославшись на его признание в том, что у него была 12-летняя невеста из Эритреи во времена Второй итало-эфиопской войны, информирует enovosty.com/news.

Статуя Индро Монтанелли в миланском парке, носящем его имя, стала горячей точкой в ​​итальянских  акциях протеста Black Lives Matter, которые вновь обратили внимание на колониальное прошлое Италии. Активисты также настаивают на том, чтобы Италия предоставила автоматическое гражданство тем, кто родился в Италии.

Статуя покойного журналиста Индро Монтанелли была изуродована красной краской и итальянскими словами, написанными распылением, с надписями «расист», «верх» и «насильник» в парке в Милане.

Монтанелли, который умер в 2001 году в возрасте 92 лет, был одним из самых уважаемых журналистов Италии. Известный военный корреспондент, он вел хронику современной Италии с ее колониальной эпохи через фашизм, послевоенное восстановление Италии и антикоррупционные скандалы, которые в значительной степени опрокинули политический класс Италии в 1990-х годах.

В 1977 году крайне левая террористическая группа четыре раза стреляла ему в ноги. Он также обучал многих ведущих итальянских журналистов.

Мэр Милана Джузеппе Сала отверг призывы снести статую, сказав в видео на Facebook, что Монтанелли признался в своих действиях и что «его жизнь следует оценивать по совокупности».

Сала продолжил: «Монтанелли был чем-то бОльшим. Он был великим журналистом, журналистом, который боролся за свободу государства, независимым журналистом. Может быть, по этим причинам ему стреляли в ноги в 1977 году».

Осквернение статуи произошло на фоне волны протестов против расизма по всей Европе в воскресенье, вдохновленной движением Black Lives Matter и смертью Джорджа Флойда.

В Берлине демонстранты сформировали 8,8-километровую цепь. Они были связаны цветными лентами, образуя то, что организаторы назвали «лентой солидарности», которая тянулась к юго-востоку от Бранденбургских ворот до района Неукоэльн.

Участники демонстрации альянса «Неделимые» против социальной несправедливости и расизма сформировали человеческую цепь в Берлине, Германия, в воскресенье.

В Париже около 15 000 человек протестовали по всему городу против расовой несправедливости и насилия со стороны полиции в отношении меньшинств.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в воскресенье твердо выступить против расизма, но также похвалил полицию и настоял на том, чтобы Франция не убирала статуи противоречивых деятелей колониальной эпохи.

Тем временем в Лондоне британская полиция заявила, что арестовала более 100 человек после того, как протестующие, в том числе крайне правые активисты, проявили насилие к офицерам в субботу.

Источник: Foxnews


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 63

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