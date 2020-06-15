«Это все политический театр»: В РФ вынесли приговор американцу Уилану

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В РФ вынесли приговор американцу Полу Уилану

Российский суд вынес приговор бывшему морскому пехотинцу США Полу Уилану, который был задержан агентами Федеральной службы безопасности России в гостиничном номере 28 декабря 2018 года. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Уилан обвиняется в шпионаже в пользу США. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. В РФ утверждают, что 50-летний Уилан был пойман с компьютерной флешкой, содержащей секретную информацию.

Уилан, который не признал себя виновным, говорит, что он обманным путем был втянут в спецоперацию, а на флешке должны были быть праздничные фотографии.

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«Это все политический театр», — сказал Уилан. Уилан обратился к президенту США Дональду Трампу и руководителям Великобритании, Канады и Ирландии принять «решительные меры».