Великобритания и ЕС обменялись угрозами и не достигли прогресса в переговорах

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Главным камнем преткновения переговоров по соглашению о зоне свободной торговли стали правила «равных условий игры», которые, по мнению ЕС, необходимы для соблюдения стандартов Евросоюза

Великобритания и Европейский Союз во время переговоров по соглашению о зоне свободной торговли обменялись угрозами и так и не достигли компромиссных решений по всем пунктам соглашения. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Отсутствие соглашения может оказать негативное влияние на глобальную торговлю. Главным камнем преткновения стали правила «равных условий игры», которые, по мнению ЕС, необходимы для обеспечения того, чтобы Великобритания не подрывала стандарты Евросоюза

Переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост сказал, что основным препятствием для заключения сделки является настойчивое требование ЕС включить ряд «новых и несбалансированных» предложений. «Как только ЕС признает, что мы не будем заключать соглашение на этой основе, мы сможем добиться прогресса», — сказал Фрост.

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Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что Великобритания отказалась вести полноценный разговор о равных условиях игры. «Не будет никакого соглашения с Великобританией без сбалансированного соглашения о рыболовстве и надлежащего, сбалансированного соглашения о равных условиях игры», — сказал Барнье.