В Испании коронавирусом заболели 5% населения. В чем особенность этой страны

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Коронавирус в мире продолжает набирать обороты – им заболело на сегодня больше 4,5 миллиона человек.

По состоянию на пятницу, 15 мая, в тройку лидеров по заболеваемости входят Соединенные Штаты Америки, Испания и Россия. По данным Института здоровья Карлоса III, в Испании новый смертельный коронавируч поразил пять процентов населения страны, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что в зависимости от того, как подсчитывается количество заболевших, Испания занимает то второе то третье место по количеству заболевших. Это происходит из-за того, что с 20 апреля в этой стране начали по-другому считать заболевших. Статистика не учитывает тем больных, которые имеют положительный результат теста, но они не имеют симптомов.

Кроме того, в Испании адвокаты в разных регионах подали жалобу в Верховный суд, представляя интересы более трех тысяч родственников умерших от коронавируса, против премьер-министра Педро Санчеса и членов правительства за неудачное реагирование на пандемию.

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