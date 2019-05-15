Ученые обнаружили удивительных древних существ в янтаре (ФОТО)

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Кусок янтаря, найденный в Мьянме, прекрасно сохранил останки древних существ, живших около 100 миллионов лет назад.

Древние морские организмы удается находить очень редко, не говоря о том, чтобы обнаружить морские и наземные микроорганизмы одновременно. Однако американским ученым это удалось: они обнаружили кусок янтаря, в котором было найдено 22 клеща, 12 взрослых насекомых (мух, жуков, ос, тараканов), паука-гоблина и многоножку. Из воды в ловушку попали четыре морские улитки, четыре литоральные изоподы и ювенильный морской аммонит, информирует enovosty.com/news.

Аммонит, морской моллюск, был одной из самых необычных находок. Это первый раз, когда палеонтологи обнаружили аммонит в янтаре, потому что существа, которые были древними родственниками современных кальмаров и осьминогов, не были известны.

Сохранилась только оболочка аммонита. Команда не обнаружила никаких признаков мягких тканей древнего морского моллюска в окаменелости.

Исследователям, однако, трудно определить точный возраст янтаря. Предположительно, его максимальный возраст составляет 98,8 миллиона лет.

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