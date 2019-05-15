Ученые обнаружили удивительных древних существ в янтаре (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

В цветочных венках могут быть даже домашние любимцы

Все фото »

Новости мира

16.05.2019 г.
15:05Вытеснению "Газпрома" из Турции дан "старт", - Злой Одессит
10:30Путин хитро поставил вопрос с нефтью для Беларуси
09:33Меркель: "Северный поток-2" не остановить
09:24США срочно эвакуируют посольство Ирана
08:30Протесты в Екатеринбурге: "Сегодня забор - завтра Путин!" (ВИДЕО)
08:26У Трампа готовят новые санкции против России
15.05.2019 г.
20:23На пороге войны: США выводят часть дипломатов из Ирака
Все новости мира

Аналитика

15.05.2019

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Вакарчук собирается презентовать свою партию, в Совете Европы приняли решение на пути к снятию санкций с Российской Федерации, а турсезон в Крыму поставит ...
15.05.2019

Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?

Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Не успев как следует перевести дух от президентской избирательной гонки Украина начала готовится к новому забегу - парламентскому. Несмотря на то, что ...
14.05.2019

Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"

Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и эвакуация 200
Рада разблокировала закон о языке, его подписал Парубий, Гройсман пообещал украинцам зарплаты в 620 долларов, а в столице задержан экс-командующий Нацгвардии, ...

Последние новости

16.05.2019 г.
15:18 США внесли Huawei в «черный список»
15:17 Военные оригинально поздравили Украину с праздником, "одев" танк в вышиванку (ВИДЕО)
15:05 Вытеснению "Газпрома" из Турции дан "старт", - Злой Одессит
14:57 Олег Винник впервые дал концерт в своем родном селе
14:00 Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
13:59 NASA запечатлело место крушения израильского лунохода
13:57 Медики озвучили первые симптомы аппендицита
13:29 В киевском детсаду на детей напали вороны
13:26 Европейский союз хочет, чтобы продвижение реформ в нефтегазе и электроэнергетике шло быстрее, - Мингарелли
13:21 Археологи расшифровали манускрипт Войнича
13:07 Поклонники «Игры престолов» требуют переснять восьмой сезон
12:33 McLaren представил свой самый практичный автомобиль (ФОТО)
12:26 Стало известно, какой пульс считается нормальным
12:18 "Это откровенная ложь": Епифаний отреагировал на заявления Филарета
11:55 Верховная Рада определила дату инаугурации. Она состоится 20 мая (ОБНОВЛЕНО)
11:54 Вакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Раду
11:14 В Екатеринбурге развеялся главный миф Путина, - Ганапольский
11:01 Бросание веревкой и споры: Рада шумно выбирает дату инаугурации Зеленского (ФОТО)
10:59 Эксперты назвали самые надежные авто
10:55 Модно и красиво: Как украинские политики День вышиванки отмечают
10:39 Миллионы на летальное оружие: В США утвержден важный для Украины законопроект
10:30 Путин хитро поставил вопрос с нефтью для Беларуси
10:26 Митрополит пояснил стремительное уменьшение количества переходов общин к ПЦУ
10:25 Запуск с начала июля розничного рынка электроэнергии не повлияет на тарифы для населения - нардеп
10:19 Онлайн-сервис бронирования заведений уже в Киеве
09:59 Картину Моне продали за рекордную сумму
09:33 Меркель: "Северный поток-2" не остановить
09:24 США срочно эвакуируют посольство Ирана
09:15 Как заработать стресс на пустом месте
09:14 Украинцы могут тестировать новый Приват24
09:04 Украинские снайперы готовы противостоять последним образцам вооружения РФ (ФОТО)
09:01 Су-57 для Путина и дешевые понты для ура-патриотических масс, - "Злой одессит"
09:00 Известный журналист раскрыл всю суть российской "дружбы"
08:50 Важный суд, языковой закон и санкции: Утренние новости Пономаря
08:44 Назвали главные угрозы Кремля на парламентских выборах в Украине
08:38 В Украине испытали детали "Циклона", который запустят на Западе (ФОТО)
08:30 Протесты в Екатеринбурге: "Сегодня забор - завтра Путин!" (ВИДЕО)
08:26 У Трампа готовят новые санкции против России
08:09 Суд отклонил апелляцию СБУ о запрете сериала "Сваты"
08:05 Коломойский вернулся в Днепр. Реакция социальных сетей
08:05 В день голосования по инаугурации Коломойский прилетел в Украину
15.05.2019 г.
22:30 Украинские девушки теперь смогут вступать в военные лицеи
22:13 Рынок электроэнергии готов к работе по новым правилам с июля - Насалик
22:00 В четверг в Украине будет теплее всех европейских стран
21:20 На затонувшем корабле в Крыму нашли уникальные артефакты (ВИДЕО)
20:58 Роспуск Верховной рады Украины состоится с вероятностью 90%, - Денисенко
20:40 В столице из психушки сбежал опасный преступник (ФОТО)
20:23 На пороге войны: США выводят часть дипломатов из Ирака
20:18 Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля
20:01 Комитет ВР поддержал законопроект о легализации медицинской марихуаны
20:00 Ученые обнаружили удивительных древних существ в янтаре (ФОТО)
19:58 Reuters: Турция обсуждает с США возможность создания рабочей группы для приобретения истребителей F-35
19:56 Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе — патриарх Филарет
19:45 Реабилитация Сенцова прошла успешно, ему повезло — адвокат
19:30 Дерматолог рассказала, нужно ли удалять родинки детям
19:07 Завод, ответственный за ледокольный флот РФ, понес миллиардные убытки, - Злой Одессит
18:46 Представители посольств и дипмиссии ЕС призвали власти Украины поддержать марши за права ЛГБТ
18:40 The Washington Post: В РФ задержали активистов, борющихся с застройкой парка
18:18 Штраф до 1700 грн: Украинцев начнут штрафовать за выброшенный мусор
18:14 Картина Моне продана на Sothebyʼs за рекордные 110,7 миллиона долларов
Все новости »

Ученые обнаружили удивительных древних существ в янтаре (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Ученые обнаружили удивительных древних существ в янтаре (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Кусок янтаря, найденный в Мьянме, прекрасно сохранил останки древних существ, живших около 100 миллионов лет назад.

Древние морские организмы удается находить очень редко, не говоря о том, чтобы обнаружить морские и наземные микроорганизмы одновременно. Однако американским ученым это удалось: они обнаружили кусок янтаря, в котором было найдено 22 клеща, 12 взрослых насекомых (мух, жуков, ос, тараканов), паука-гоблина и многоножку. Из воды в ловушку попали четыре морские улитки, четыре литоральные изоподы и ювенильный морской аммонит, информирует enovosty.com/news.

Аммонит, морской моллюск, был одной из самых необычных находок. Это первый раз, когда палеонтологи обнаружили аммонит в янтаре, потому что существа, которые были древними родственниками современных кальмаров и осьминогов, не были известны.

Сохранилась только оболочка аммонита. Команда не обнаружила никаких признаков мягких тканей древнего морского моллюска в окаменелости.

Исследователям, однако, трудно определить точный возраст янтаря. Предположительно, его максимальный возраст составляет 98,8 миллиона лет.

Читайте: В янтаре обнаружили перья птиц, живших 100 млн лет назад


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 777

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
Вакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Назвали главные угрозы Кремля на парламентских выборах в Украине
Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнениеВакарчук представил свою партию, с которой пойдет на выборы в РадуНазвали главные угрозы Кремля на парламентских выборах в Украине
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
Американские разборки в Земле Киевской (обновлено)
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики
Итоги дня: Мощь санкций, автосеконд на дорогах и "Грады" в Луганске
Все статьи


Читайте также

В Новой Зеландии найдены неизвестные науке создания
 В янтаре обнаружили перья птиц, живших 100 млн лет назад
Сотрудники СБУ пресекли попытку контрабанды янтаря в страны ЕС
 Ученые нашли в янтаре змееныша, которому 99 миллионов лет (ФОТО)
В янтаре обнаружили останки лягушки возрастом 99 миллионов лет
 В Ровенской области добытчики янтаря избили полицейских (ВИДЕО)
Ученые нашли в кусочках янтаря цветок возрастом почти 100 миллионов лет (ФОТО)
 НАБУ обнародовало видео со скрытой камеры на Розенблата

Армия

Радиолокационная станция 19Ж6 (СТ-68У)
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry (США)
Танк AMX-56 Leclerc (Франция)
Беспилотный летательный аппарат RQ-7 «Shadow» (США)
Вся армия    >>

Персоны

Ринат
АХМЕТОВ
Андрей
САДОВЫЙ
Наталья
ЯРЕСЬКО
Евгений
НИЩУК
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения




Иннаугурационный переполох


Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 