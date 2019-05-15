The Washington Post: В РФ задержали активистов, борющихся с застройкой парка

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В Екатеринбурге было задержано полицией 12 человек за протесты против начала строительства в городском парке

В РФ инициативная группа, борющаяся с политическими репрессиями в России, сообщает, что в Екатеринбурге было задержано полицией 12 человек за протесты против начала строительства в городском парке, — сообщает The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

Сотни людей вышли на улицы Екатеринбурга протестуя против застройки городского парка.

Жители города считают, что строительство уничтожит зеленые насаждения и ликвидирует рекреационное пространство и место отдыха, необходимое для жителей города с численностью около 1,5 миллионами человек.

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В организация OVD-Info, сообщившей об арестах, заявили, что задержанные демонстранты были доставлены в полицейские участки. Пока не ясно, будут ли предъявлены им обвинения.