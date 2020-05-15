Сильный тайфун обрушился на пострадавшие от пандемии коронавируса Филиппины (ФОТО)
В четверг сильный тайфун обрушился на восточные Филиппины, принеся с собой угрозу продовольственным культурам.
Это новая чрезвычайная ситуация для страны, уже охваченной пандемией коронавируса, информирует enovosty.com/news.
Тайфун Вонгфонг в полдень пришел в восточную провинцию Самар с сильным дождем и ветром. Десятки тысяч людей были эвакуированы в безопасные места из провинций в северо-западной части через самый густонаселенный регион страны. Не было никаких сообщений о жертвах или крупных повреждениях.
После выхода на сушу шторм сохранил максимальный устойчивый ветер около 155 километров в час, но его порывы усилились до 255 км/ч, сказал администратор агентства погоды Висенте Малано.
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Тайфун разразился в то время, когда Филиппины пытаются справиться со вспышками коронавируса.
В стране зарегистрировано более 11 600 коронавирусных инфекций, включая 772 смертельных случая.
«Это двойной удар», — сказал по телефону губернатор Восточного Самара Бен Эвардоне. «Психологически люди уже борются с COVID, а теперь у нас этот тайфун».
Эвардоне сказал, что со всей провинцией потеряна телефонная связь, по-видимому, из-за поврежденных линий электропередач. По его словам, с шестью северными городами невозможно связаться по мобильному телефону.
Источник: Associated Press