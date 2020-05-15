Самые странные и необычные рестораны McDonald’s в мире (ФОТО)

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McDonald's управляет более чем 34 000 ресторанов по всему миру в 118 странах, но некоторые рестораны имеют более необычный дизайн, чем другие.

Рестораны McDonald’s являются одними из самых узнаваемых сетей в мире. , информирует enovosty.com/news.

От золотых арок до фирменной красно-желтой архитектуры рестораны McDonald’s, как правило, попадают в определенный стиль, когда дело доходит до дизайна.

Тем не менее, некоторые рестораны выглядят уникально и совершенно странно.

Вот самые необычные рестораны McDonald’s в мире.

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McDonald’s в Дауни, штат Калифорния, является старейшим рестораном McDonald’s, который до сих пор выглядит так же, как и при открытии.

Это самый старый из сохранившихся ресторанов McDonald’s в мире , и у него даже нет подъездной дорожки! Вместо «Макдрайва» клиенты должны подходить к окнам выдачи заказов.

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Этот ресторан McDonald’s в Ханчжоу, Китай, расположен на территории 90-летней виллы, в которой когда-то жил бывший тайваньский лидер.

До превращения в ресторан McDonald’s и McCafe здание было известно как культурная реликвия, которая в 1940-х годах была резиденцией политика Чан Чинг-куо.

Ресторан был назван «самым спорным заведением McDonald’s в мире».

Многие местные жители возражали против открытия ресторана внутри исторического здания, называя его ярким примером западного коммерциализма, вторгающегося в китайскую культуру.

Тем не менее, ресторан стал своего рода туристической достопримечательностью с момента его открытия в 2015 году, приветствуя посетителей со всего мира.

Этот ресторан McDonald’s в Таупо, Новая Зеландия, находится внутри выведенного из эксплуатации самолета.

В одном из «самых крутых в мире McDonald’s» клиенты могут насладиться всем — от классического биг-мака до куриных McNuggets и напитков McCafe.

Этот ресторан McDonald’s в Клифтон-Хилл, Мельбурн, Австралия, спроектирован в стиле ар-деко 1920-х и 30-х годов.

Построенный между 1937 и 1938 годами, этот ресторан был назван одним из самых красивых зданий McDonald’s в мире.

Первый в мире плавучий ресторан McDonald’s открылся в Сент-Луисе, штат Миссури, в 1980 году.

Это был первый ресторан McDonald’s, стоящий на воде. Перестал работать в 2000 году.

Ресторан McDonald’s во Фрипорте, штат Мэн, больше похож на дом, чем на стандартный ресторан быстрого питания.

Иногда рестораны McDonald’s пытаются построить в соответствии с внешним видом местных зданий.

Этот McDonald’s в Париже расположен в историческом здании, построенном в 1892 году.

Ресторан можно найти на улице Сен-Лазар в Париже, Франция. Хотя сейчас это здание McDonald’s, оно также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Этот McDonald’s в Далласе, штат Техас, был построен в форме культовой коробки Happy Meal.

Этот уникальный ресторан быстрого питания в Розуэлле, штат Нью-Мексико, именуемый «летающей тарелкой McDonald’s», действительно находится за пределами этого мира.

Этот ресторан быстрого питания является единственным в мире McDonald’s, посвященным космической тематике и НЛО.

McDonald’s в Порту, Португалия, ранее занимало Cafe Imperial, известное кафе, открытое в городе с 1930-х годов.

Гигантский бронзовый орел был спроектирован португальским скульптором Энрике Морейра и обычно является первым, что клиенты замечают, когда они подходят к ресторану.

Этот McDonald’s в Дебрецене, Венгрия, был построен в историческом здании.

Этот McDonald’s найден на Станции Барстоу, бутафорской железнодорожной станции в Барстоу, Калифорния.

А этот уникальный McDonald’s находится в Батуми, Грузия.

Расположенный в центре Батуми, этот McDonald’s выделяется своим зеркальным фасадом. Посетители, которые едят в ресторане, могут также смотреть на бассейн с водой и ухоженную траву, окружающую здание.

Внутри современный дизайн обстановки.

Построенный в 2013 году, этот ресторан также получил награду за лучшее коммерческое здание 2014 года от архитектурного веб-сайта ArchDaily.

Источник: Businessinsider