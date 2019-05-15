Reuters: Турция обсуждает с США возможность создания рабочей группы для приобретения истребителей F-35

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Турция обсуждает с США возможность создания рабочей группы для приобретения истребителей F-35 Reuters: Турция обсуждает с США возможность создания рабочей группы для приобретения истребителей F-35

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Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция обсуждает с Соединенными Штатами вопрос о создании рабочей группы для оценки рисков, связанных с возможностью совместной эксплуатации американских истребителей F-35 и российской ПРО S-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция обсуждает с Соединенными Штатами вопрос о создании рабочей группы для оценки рисков, связанных с возможностью совместной эксплуатации Турецкой республикой американских истребителей F-35 и российской ПРО С-400, — сообщает Туван Гумруску в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Соединенные Штаты и другие союзники Турции по НАТО опасаются, что радар в системе ПРО С-400 научится определять и отслеживать истребители F-35, что сделает американские истребители уязвимыми для россиян. Анкара говорит, что опасения США преувеличены и подталкивают Вашингтон к созданию рабочей группы.

«Мы обмениваемся мнениями о том, как группа может работать. И мы будем продолжать обсуждать этот вопрос. Как только мы договоримся, мы решим, будет ли создана рабочая группа или нет», — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре. «Обсуждения продолжаются, пока нет ничего определенного», — добавил он.

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В понедельник конфиденциальный источник сообщил, что Соединенные Штаты просили Турцию отложить приобретение системы C-400, запланированное на июль, в обмен на потенциальное одобрение формирования рабочей группы.