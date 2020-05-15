Деловые связи Израиля с Китаем раздражают администрацию Трампа — Reuters

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Помпео провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Трамп и его высокопоставленные чиновники обвинили китайские власти в том, что они недостаточно быстро информировали мир об опасностях, которые представлял COVID-19, и заглушили тех, кто пытался поднять тревогу. Пекин отрицает эти обвинения, пишет Reutars, информирует enovosty.com/news.

Обращаясь к Нетаньяху в начале их трехчасовой встречи в среду, Помпео сказал: «Вы отличный партнер, вы делитесь информацией — в отличие от некоторых других стран, которые пытаются запутать и скрыть эту информацию — и мы поговорим об этой стране тоже».

Помпео прямо не назвал Китай и не привел конкретные примеры израильского сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

Деловые связи Израиля с Китаем являются раздражителем в обычно тесных отношениях Нетаньяху с администрацией Трампа.

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Ранее Соединенные Штаты предостерегали Израиль от потенциальных угроз безопасности со стороны китайских инвестиций в его экономику, что побудило правительство Нетаньяху создать комитет в октябре прошлого года для проверки таких проектов.

Во время однодневного визита в Израиль Помпео также сделал еще один удар по Китаю по поводу того, что, по его словам, было отсутствие прозрачности в Пекине во время кризиса с коронавирусом.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал также израильских лидеров учитывать все стороны в предлагаемой аннексии де-факто оккупированного Западного берега, чтобы это соответствовало плану Вашингтона по установлению мира между Израилем и Палестиной.

В июле новое правительство планирует начать обсуждение вопроса о расширении суверенитета израильских поселений и стратегической долины реки Иордан на Западном берегу, территории, захваченной Израилем в результате войны 1967 года, и о том, что палестинцы стремятся к будущему государству.

В интервью газете Israel Hayom Помпео сказал, что лидеры обсудили многие другие связанные с ним вопросы — как поступить со всеми вовлеченными сторонами и как убедиться, что этот шаг сделан правильно, чтобы добиться результата в соответствии с планом президента США по Ближнему Востоку.

Палестинцы отвергли план Трампа, согласно которому подавляющее большинство поселений на Западном берегу будет включено в «прилегающую израильскую территорию».

План предусматривает создание палестинского государства под почти полным контролем со стороны безопасности Израиля, состоящего из участков земли на Западном берегу, а также сектора Газа на побережье Средиземного моря и двух территорий в южной пустыне Негев в Израиле.

Представитель Госдепартамента США кратко подвел итоги встречи Помпео-Нетаньяху как обсуждение продолжающихся «усилий наших стран по смягчению пандемии COVID-19 и противодействию дестабилизирующему влиянию Ирана в регионе, а также твердой приверженности США безопасности Израиля».

Произраильские действия Трампа были широко расценены как попытка поддержать его обращение к евангелистским христианским избирателям, важной части его политической базы, на помощь которой он рассчитывает на выборах в ноябре.

Источник: Reuters