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NORAD провело учения по перехвату бомбардировщиков

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NORAD провело учения по перехвату бомбардировщиков на территории США и Канады

Военнослужащие Королевских канадских ВВС (RCAF) на истребителях CF-18 Hornet под руководством командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента (NORAD) во время учений идентифицировали и перехватывали бомбардировщики стратегического командования Вооруженных сил США. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Во время учений бомбардировщики B-1B Lancer были перехвачены шершнями RCAF CF-18 и боевыми соколами F-16 ВВС США. Истребители CF-18 и F-16, поддерживаемые Boeing KC-135 Stratotanker, осуществляли перехваты USSTRATCOM B-1. «Проведение многократных перехватов на территории США и Канады позволяет усовершенствовать навыки по защите государств», — сказал командующий NORAD генерал Терренс О’Шонесси

NORAD провело учения по перехвату бомбардировщиков

«Пока мы боремся с COVID-19, мы остаемся в тесной связи с другими нашими боевыми командами. Наша коллективная работа повышает нашу способность сдерживать, обнаруживать и, при необходимости, преодолевать любую угрозу для Северной Америки», — сказал Терренс О’Шонесси. NORAD использует многоуровневую сеть защиты из радаров, спутников и истребителей, чтобы идентифицировать воздушное судно и определить соответствующий план действий.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 207

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