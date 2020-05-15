Глава ВТО уходит в отставку на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем

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Глава ВТО Роберто Азеведо уходит в отставку на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем

Глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо сообщил, что покинет свой пост на год раньше по «собственному желанию» на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и пандемии коронавируса, которая «утопила» мировую экономику. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Азеведо отметил, что уйдет в отставку с должности 31 августа из-за интенсивного давления со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно «несправедливо» обвинял ВТО и начал торговую войну с Китаем вопреки существующим правилам торговли.

Администрации Трампа часто обвиняла ВТО в необоснованной лояльности к Китаю. «Всемирная торговая организация ужасна. С нами обращались очень плохо. Я говорил это в течение долгого времени. Они относятся к Китаю как к развивающейся стране, поэтому Китай получает много преимуществ, которых США не получают, — сказал Трамп.

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В то же время, торговый представитель США Роберт Лайтхизер поблагодарил Азеведо за его «образцовую» службу. «Несмотря на многие недостатки ВТО, Роберто руководил институтом с изяществом и твердой рукой. Его трудно будет заменить», — говорится в заявлении Лайтхизера.