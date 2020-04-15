Во Франции 98-летний доктор начал принимать пациентов с COVID-19

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Во Франции 98-летний доктор начал принимать пациентов с COVID-19, проводя виртуальные консультации по телефону или через интернет

98-летний доктор Кристиан Ченай еще помнит больных тифом во время Второй мировой войны. А сейчас он лечит больных с COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Ченай проводит виртуальные консультации по телефону или через интернет пациентов, некоторых из которых он лечил долгие десятилетия.

Он говорит, что недостаточная готовность Франции к такой глобальной пандемии заставила его разочароваться в системе здравоохранения. «Ты чувствуешь себя бессильным. Нет лечения, у нас нет возможности узнать, кто болен, а кто нет, и мы не можем изолировать пациентов», — сказал он.

Многие из его пациентов говорят, что им трудно получить консультацию в клинике Шевильи-Ларю, где работают три врача на 19 000 человек. «Врачи не хотят регистрировать кого-то нового, они завалены», — говорит Ченай.