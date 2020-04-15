Украинских рабочих принудительно заперли на ферме в Австрии, поскольку владелец заподозрил у них COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » Украинских рабочих принудительно заперли на ферме в Австрии, поскольку владелец заподозрил у них COVID-19 Украинских рабочих принудительно заперли на ферме в Австрии, поскольку владелец заподозрил у них COVID-19

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В Австрии, владелец одного из предприятий по переработке овощей, заподозрив у 15 украинских рабочих, запер их в жилых помещениях предприятий, изолировав от остальных работников фермерского хозяйства. Об этом сообщила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич.

Так, часть рабочих не была против ограничительных мероприятий, а часть сезонных работников написала заявление с жалобой на владельца фермерского хозяйства. Сейчас этим вопросом занимается земельная служба по защите прав работников. , информирует enovosty.com/news.

Прокуратура в свою очередь проводит расследование данного инцидента, дело проходит по статье о незаконном лишении свободы.

Что интересно, ранее именно это фермерское хозяйство инспектировала служба по защите прав рабочих, поскольку получала неоднократные жалобы в связи с длительностью рабочего времени, которое длилось более 72 часов в неделю.

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