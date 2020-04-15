Украина помогает странам-членам НАТО в борьбе с COVID-19, — Столтенберг

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Украина помогает странам-членам НАТО в борьбе с COVID-19, предоставляя свой воздушный транспорт

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина предоставляет свой воздушный транспорт странам НАТО в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Во время онлайн-видеоконференции в преддверии внеочередного заседания Североатлантического альянса, которое состоится 15 апреля, Столтенберга спросили, будут ли украинские самолеты Ан-225 «Мрия», Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан» принимать участие в доставке медикаментов из Китая в страны НАТО.

«Мы работаем с нашими партнерами по-разному. И мы приветствуем тот факт, что у НАТО так много партнеров и что мы можем стоять вместе и решать такие общие проблемы, как кризис COVID-19. И Украина помогает странам-членам НАТО, предоставляя воздушный транспорт», — сказал Столтенберг.

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Столтенберг сказал, что украинские самолеты обладают огромными возможностями и НАТО сотрудничает с Украиной как страной-партнером. По словам Столтенберга, уже в течение длительного периода времени украинские самолеты доставляют медицинское оборудование из Китая по всему миру.