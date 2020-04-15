Новая норма, вызванная пандемией: как выглядят опустевшие аэропорты Токио (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Новая норма, вызванная пандемией: как выглядят опустевшие аэропорты Токио (ФОТО) Новая норма, вызванная пандемией: как выглядят опустевшие аэропорты Токио (ФОТО)

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Аэропорты в Токио, как жуткое напоминание о потерях, понесенных из-за коронавируса.

Экспресс, направляющийся в международный аэропорт Нарита, отошел от станции Токио вовремя, в 17:33, имея на борту только одного пассажира., информирует enovosty.com/news.

В ту же ночь на табло отправления был указан только один международный рейс в столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Остальные международные рейсы были отменены.

Это и есть новая норма, вызванная пандемией коронавируса.

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Токийские аэропорты Ханэда и Нарита могут обслуживать более 100 миллионов пассажиров в год. Аэропорты были созданы для приема людей со всего мира. Теперь туристы примерно с одной трети стран мира находятся в списке запрещенных посетителей Японии. Те, кто добирается до Токио, прибывают в защитных костюмах с защитными очками и перчатками.

Редкие шаги и звук колесиков чемоданов эхом разносятся по зданиям.

Турист в защитном костюме ждет своей очереди, чтобы пройти регистрацию на борт самолета в международном аэропорту Нарита, 2 апреля 2020 года.

Рекламный видеоролик о туризме в Японии демонстрируется на большом экране в пустой зоне продажи билетов в международном аэропорту Нарита, 1 апреля 2020 года.

Турист в защитном костюме пытается успокоить собаку, сидящую в клетке, перед посадкой на ​​самолет в международном аэропорту Нарита.

Подъездная дорога аэропорта пуста, большинство международных рейсов отменено в международном аэропорту Нарита.

Смотровая площадка с видом на взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Ханэда в Токио.

Источник: Associated Press