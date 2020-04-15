Нотр-Дам на изоляции: реконструкция знаменитого собора приостановлена из-за пандемии COVID-19

Главная » Последние новости » Новости мира » Нотр-Дам на изоляции: реконструкция знаменитого собора приостановлена из-за пандемии COVID-19 Нотр-Дам на изоляции: реконструкция знаменитого собора приостановлена из-за пандемии COVID-19

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Собор Нотр-Дам стоит искалеченным и одиноким, запертым в опасной паутине искривленных лесов через год после того, как пострадал от разрушительного пожара, который свергнул его знаменитый шпиль и ужаснул мир.

Некоторые из 40 000 металлических прутьев, возведенных для более раннего проекта реконструкции, растаяли в интенсивном пламени 15 апреля 2019 года. Нестабильные леса теперь угрожают готической жемчужине, которая для многих воплощает душу Франции., информирует enovosty.com/news.

Восстановление памятника было остановлено, и рабочих отправили домой из-за пандемии коронавируса, что помешало планам начать демонтаж 250 тонн металлических лесов.

Так что даже Нотр-Дам остался в изоляции из-за пандемии, которая затронула так много людей по всей Франции.

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В пятницу парижский архиепископ Мишель Апетит провел мини-службу внутри церкви возле огромного золотого креста, который остался нетронутым.

«Сегодня мы стоим в этом полуразрушенном соборе, чтобы сказать, что жизнь все еще здесь», — сказал Апетит.

Собрание в хрупком соборе, который остается под замком, должно было поднять дух нации в бедственном положении.

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«Весть надежды особенно важна для наших соотечественников в то время, когда нас поражает коронавирус, сеющий муки и смерть», — сказал журналистам архиепископ.

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что собор вновь откроет свои гигантские двери как раз к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Но прогресс был замедлен неудачами: от обнаружения токсичной пыли с расплавленной свинцовой кровли и шпиля до требований безопасности и гигиены труда при пандемии.

Чиновники надеются, что леса могут быть удалены к осени. Затем необходимо исследовать каменную кладку, чтобы понять, какие из камней необходимо заменить. После этого будет построена зонтичная конструкция для защиты площадки, которая сейчас окружена высокими баррикадами.

Пожертвования, большие и малые, помогают проводить восстановление: 400 миллионов евро (437 миллионов долларов) только из трех источников: нефтяной компании Total и французских магнатов Франсуа Пино и Бернара Арно.

Может потребоваться перерисовать график реконструкции, чтобы учесть карантин из-за вируса. Также неясно, как будет выглядеть новый шпиль. Будет ли это копия творения XIX века архитектора Юджина-Эммануэля Виолье-ле-Дука в свинце, высотой 96 метров, или он будет выглядеть по-современному?

Источник: Associated Press