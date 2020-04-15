Если не взять COVID-19 под контроль, то мир может ожидать 4 волны эпидемии, — ВОЗ

Главная » Последние новости » Новости мира » Если не взять COVID-19 под контроль, то мир может ожидать 4 волны эпидемии, - ВОЗ Если не взять COVID-19 под контроль, то мир может ожидать 4 волны эпидемии, - ВОЗ

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Если коронавирусная инфекция перекинется на Африку и индийский континент, то есть все предпосылки к тому, что будет ещё несколько волн коронавирусной пандемии в мире, - убеждён директор Центра общественного здравоохранения и прав человека ВОЗ, профессор Лоуренс Гостин.

Так, по мнению профессора, даже если Европе и Америке удасться обуздать эпидемию коронавирусной инфекции — это не будет означать окончания эпидемии. Поскольку, если COVID-19 выйдет из-под контроля в других регионах мира, вирус вернётся в Европу и Америку уже в виде третьей и четвёртой волны эпидемии, поскольку в мире все взаимосвязано, — убеждён Лоуренс Гостин, информирует enovosty.com/news.

Кроме, того профессор осудил решение Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ, полагая, что обескровив в разгар эпидемии организацию, которая по сути помогает людям во всем мире, а также обеспечивает взаимодействие и координацию работы многих стран по борьбе с пандемией, крайне не своевременным и недальновидным шагом со стороны администрации Трампа.