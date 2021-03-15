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Ключевые игроки на рынке во время пандемии усиливают свои лидирующие позиции, — МВФ

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В новом исследовании МВФ сообщается, что во время пандемии лидирующие компании становятся более успешными

В новом исследовании МВФ сообщается, что пандемия коронавируса значительно укрепила влияние на рынке лидирующих компаний, что может тормозить среднесрочный рост и сдерживать инновации и инвестиции. Об этом передают «Экономические Новости» со ссылкой на Reuters

Исследование показывает, что ключевые показатели лидирующих компаний растут. «В связи с пандемией, по нашим оценкам, эта ситуация может усилиться в странах с развитой экономикой…», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. , информируют "Экономические новости".

Ключевые игроки на рынке во время пандемии усиливают свои лидирующие позиции, — МВФ

«Даже в тех отраслях, которые выиграли от кризиса, например, в цифровом секторе, лидирующие компании сохраняют первенство и остаются одними из самых прибыльных», — говорит Георгиева

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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