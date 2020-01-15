Времени зря не теряет: Меган Маркл посетила женский кризисный центр в Канаде (ФОТО)

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Герцогиня неожиданно посетила женский центр в Ванкувере, чтобы «предложить поддержку» и «поднять настроение сотрудникам».

Меган Маркл выглядела довольной, когда посетила женский кризисный центр в Канаде, информирует enovosty.com/news.

Герцогиня Сассексская была замечена впервые вчера, когда ее сфотографировали на борту гидросамолета с острова Ванкувер.

Позже женский центр в Ванкувере разместил фотографию, на которой изображена Меган с членами центра.

Благотворительный центр в районе Downtown Eastside действует как безопасное место для женщин и их детей, которые пережили насилие, бедность, бездомность и зависимость.

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«Посмотрите, с кем мы сегодня пили чай! Герцогиня Сассексская, Меган Маркл, посетила нас сегодня, чтобы обсудить вопросы, касающиеся женщин в обществе», — говорится в сообщении.

Сотрудница сказала, что они узнали о визите, когда Меган уже приехала, и что она провела время, встречаясь с менеджерами заведения. Здесь проводятся консультации, обеспечивается горячее питание и основные потребности для нуждающихся женщин и детей.

Меган в кризисном центре в Ванкувере

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Приют для женщин, который она посетила вчера, находится в одном из самых бедных районов Канады, на восточной стороне Ванкувера. Это эпицентр кризиса по передозировке наркотиков в стране, который унес более 13 000 жизней с января 2016 года.

Не ясно, планирует ли герцогиня долгосрочное сотрудничество с центром.

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