США и Китай подписали торговое соглашение, — The Washington Times

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Дональд Трамп и Лю Хе подписали первую часть торгового соглашения. Согласно соглашению, Китай увеличивает объем ежегодных закупок американской сельскохозяйственной продукции на 16 млрд долл до 40 млрд долл.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хе подписали первую часть торгового соглашения. Об этом сообщают Дейв Бойер и Том Хоуэлл в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Трамп сказал, что соглашение является «важным шагом», который выведет две страны на путь «к справедливой и взаимовыгодной торговле». «Вместе мы исправляем ошибки прошлого и обеспечиваем экономическую справедливость и безопасность для американских рабочих, фермеров и их семей», — сказал Трамп. Трамп также сообщил, что в соглашении есть «новаторские положения» о защите интеллектуальной собственности США.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хе назвал соглашение «беспроигрышным». «Это хорошо для Китая, США и всего мира», — сказал он. Согласно соглашению, Китай увеличивает объем ежегодных закупок американской сельскохозяйственной продукции на 16 млрд долл до 40 млрд долл. Пекин также соглашается увеличить общий импорт из США примерно на 200 миллиардов долларов в течение двух лет. Также, в соответствии с соглашением, Пекин разрешает банкам США и компаниям, выпускающим кредитные карты, въезжать в Китай, не вступая в партнерские отношения с китайской компанией.

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