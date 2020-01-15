Сенаторы обеспокоены тем, что Трамп может начать войну с Ираном

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Во вторник демократы заявили, что у них достаточно голосов, чтобы принять резолюцию, ограничивающую способность президента Дональда Трампа предпринимать военные действия против Ирана без одобрения Конгресса.

Сенатор-демократ Тим ​​Кейн из Вирджинии во вторник заявил, что у него достаточно голосов, чтобы ограничить способность президента Дональда Трампа предпринимать военные действия против Ирана без одобрения Конгресса. , информирует enovosty.com/news.

Кейн сказал журналистам, что «у него есть 51 голос» за пересмотренную версию резолюции о военных силах, которую он представил в 2020 году на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном, что вызвало опасения войны.

Он также заявил, что сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки, Майк Ли из Юты, Сьюзен Коллинз из штата Мэн и Тодд Янг из Индианы проголосуют за принятие мер в сенате, контролируемом Республиканской партией.

«Есть также ряд других республиканцев, которые со мной согласны», — сказал Кейн. «Теперь у нас есть 51 голос, который нам нужен».

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Тодд Янг во вторник заявил, что он не поддерживает первый проект, но проголосует за исправленную версию резолюции.

Статья I дает Конгрессу право объявлять войну, а статья II устанавливает президента в качестве главнокомандующего, что дает им широкие возможности для ведения войны.

Дата голосования за резолюцию все еще неясна, особенно в связи с предстоящим в Сенате процессом импичмента Трампа.

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Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что, по его мнению, большинство сенаторов проголосуют за принятие резолюции, поскольку он назвал внешнюю политику Трампа «импульсивной, беспорядочной, эгоистичной и зачастую безрассудной».

«Мы определимся со сроками», — сказал Шумер. «Мы должны выяснить, как это пересекается с импичментом, но мы считаем, что это решение — правильное».

На прошлой неделе контролируемая демократами Палата представителей приняла резолюцию, запрещающую Трампу предпринимать военные действия против Ирана без разрешения Конгресса, но это было решение, которое не требует одобрения президента. Республиканцы отклонили резолюцию палаты о военных полномочиях как необязательную и символическую.

В начале января Трамп приказал нанести удар беспилотника, в результате которого погиб самый важный военный лидер Ирана, генерал-майор Касем Сулеймани. Иран нанес ответный удар ракетным ударом по США и коалиционным силам в Ираке, но ни один военный США не был убит, и с тех пор две страны отошли от более широкого конфликта.

В апреле Трамп наложил вето на двухпартийную резолюцию, направленную на прекращение участия США в войне под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Это была первая резолюция военных держав, принятая при двухпартийной поддержке, но Конгрессу в конечном итоге не хватило голосов, чтобы отменить вето Трампа.

«Эта резолюция является ненужной, опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставя под угрозу жизнь американских граждан и отважных военнослужащих, как сегодня, так и в будущем», — сказал тогда Трамп.