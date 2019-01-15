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Польша построит искусственный остров рядом с Россией

Главная » Последние новости » Новости мира » Польша построит искусственный остров рядом с Россией
 
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В Польше заявили, что они хотят построить остров в Вислинском (Калининградском) заливе.

Отмечается, что остров появится в польских территориальных водах. Для его постройки будут использовать грунт, которые должен появится при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу, информирует enovosty.com/news.

В Польше сообщили, что искусственный остров будет занимать площадь более 180 га. Канал будет построен на косе в польском поселке Новый Свет. Добавим, там расположено самое узкое место песчаного полуострова.

Судоходный канал через косу должен соединять Балтийское море с Вислинским заливом. Основная его задача — пропускать в порт Эльблонг огромные суда. В польском правительстве сообщили, что на строительство канала готовы выделить 880 млн злотых. Также там уточнили, что канал даст возможность активизировать судоходство под флагами стран, которые входят в Европейский Союз, при этом они смогут обходить российские территориальные воды.

В Польше хотят изменить практику того, что залив открыт только для кораблей под их флагами. А вот попасть в залив есть возможность только через российский порт Балтийск. Но, в Польше подчеркнули, что это сделать очень сложно из-за длительных процедур.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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