Иностранные студенты хотят вернуться в Австралию, — Reuters

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Иностранные студенты начали кампанию по возвращению в Австралию из-за закрытия границ

Официальная петиция иностранных студентов, которые учатся в учебных заведениях Австралии, к австралийским законодателям, призывающая открыть границы для студентов, собрала почти 3000 подписей. В петиции говорится о «плохом качестве» онлайн-уроков. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Петиция должна собрать до 10 февраля 12000 подписей жителей или граждан Австралии, чтобы законодатели приняли ее для обсуждения. «Это студенты со всей Азии и со всего мира, — сказал исполнительный директор Международной образовательной ассоциации Фил Ханивуд

Напомним, в Австралии приняли жесткие меры по сдерживанию пандемии, закрыв государственные границы.

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В свою очередь, сектор образования приносит значительные поступления в экономику страны, в том числе за счет поступлений от оренды жилья, розничных продаж и роста занятости. «Мы призываем к возвращению иностранных студентов не только ради их будущего и прав человека, но и ради восстановления экономики Австралии».

Австралия рассматривает возможность возвращения иностранных студентов с прошлого года. Но, к сожалению, возможность возврата студентов откладывается из-за новых волн коронавируса в Виктории и Новом Южном Уэльсе.